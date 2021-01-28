Минсельхоз заявил, что урожай подсолнечника в России к 2024 году вырастет до 17,4 млн тонн

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Минсельхоз ожидает увеличение урожая подсолнечника в России с 13,3 млн тонн в 2020 году до 17,4 млн тонн к 2024 году. Об этом говорится в сообщении министерства.

"Несмотря на неблагоприятные погодные условия, российские аграрии собрали 13,3 млн тонн подсолнечника, что выше средних многолетних значений. Данный объем позволит обеспечить потребности внутреннего рынка. По прогнозу Минсельхоза России, к 2024 году урожай культуры составит не менее 17,4 млн тонн", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в министерстве, неблагоприятные погодные условия также отразились на валовом сборе сахарной свеклы и картофеля. При этом, по оценке Минсельхоза, полученного урожая хватит, чтобы обеспечить производственные мощности перерабатывающих заводов и потребности внутреннего рынка в сахаре белом и картофеле. В текущем году посевные площади под культурами будут увеличены, добавили в министерстве. Как сообщалось ранее, по данным Росстата, урожай сахарной свеклы в 2020 году снизился на 40,4%, до 32,4 млн тонн, картофеля - на 11,3%, до 19,6 млн тонн.

В Минсельхозе напомнили, что в 2020 году получен один из крупнейших урожаев зерна в России, который достиг 133 млн тонн в чистом весе, в том числе валовый сбор пшеницы составил 85,9 млн тонн. "Зафиксирован абсолютный рекорд в производстве тепличных овощей, ячменя, рапса, ржи, риса, гречихи, плодов и ягод", - отмечается в сообщении. В министерстве заверили, что Минсельхоз продолжит совершенствовать меры государственной поддержки производителей для расширения объемов производства и повышения эффективности их деятельности.