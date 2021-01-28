Мишустин 29 января осмотрит в Петрозаводске лесозавод и встретится с представителями МСП

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин в пятницу, 29 января, посетит с рабочей поездкой Петрозаводск. Там глава российского кабмина осмотрит больницу, побывает на лесозаводе и встретится с представителями малого и среднего бизнеса, сообщает пресс-служба правительства России.

"29 января М. В. Мишустин совершит рабочую поездку в Петрозаводск, Республика Карелия", - говорится в сообщении.

Планируется, что председатель правительства посетит Соломенский лесозавод - одно из крупнейших деревообрабатывающих предприятий республики. Также Мишустин осмотрит больницу скорой медицинской помощи Петрозаводска.

Кроме того, в Карелии премьер встретится с представителями малого и среднего предпринимательства (МСП) на площадке центра "Мой бизнес". Также запланирована встреча Мишустина с главой республики Артуром Парфенчиковым.

В мероприятиях в рамках поездки примут участие министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, министр финансов РФ Антон Силуанов, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.