{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Мишустин 29 января осмотрит в Петрозаводске лесозавод и встретится с представителями МСП

Премьер-министр России также побывает в больнице скорой медицинской помощи Петрозаводска

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин в пятницу, 29 января, посетит с рабочей поездкой Петрозаводск. Там глава российского кабмина осмотрит больницу, побывает на лесозаводе и встретится с представителями малого и среднего бизнеса, сообщает пресс-служба правительства России.

"29 января М. В. Мишустин совершит рабочую поездку в Петрозаводск, Республика Карелия", - говорится в сообщении.

Планируется, что председатель правительства посетит Соломенский лесозавод - одно из крупнейших деревообрабатывающих предприятий республики. Также Мишустин осмотрит больницу скорой медицинской помощи Петрозаводска.

Кроме того, в Карелии премьер встретится с представителями малого и среднего предпринимательства (МСП) на площадке центра "Мой бизнес". Также запланирована встреча Мишустина с главой республики Артуром Парфенчиковым.

В мероприятиях в рамках поездки примут участие министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, министр финансов РФ Антон Силуанов, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Теги
Мантуров, Денис ВалентиновичМишустин, Михаил ВладимировичСилуанов, Антон ГермановичПарфенчиков, Артур ОлеговичМурашко, Михаил АльбертовичРоссияКарелия
Сообщество креативных индустрий России присоединилось к DC Network
Руководство международной организации тепло приветствовало присоединение российских коллег Creative Russia Network
Читать полностью