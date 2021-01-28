Власти и нефтяники нашли способ удержать цены на бензин в высокий сезон

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Правительство на совещании с нефтяниками в четверг нашло решение, которое позволит удержать рост цен на бензин в ближайший высокий сезон в пределах ожиданий. Компании обязались нарастить переработку и запасы топлива, а также увеличить предложение на биржевых торгах. В то же время их просьба скорректировать налоговый механизм, по которому они получают компенсации из бюджета, пока поддержки не получила.

Изменения цен на бензин

В России розничные цены на бензин не зависят от конъюнктуры на внешних рынках, чего нельзя сказать об экономике перерабатывающих предприятий. В ситуации, когда цены на нефть растут, рентабельность переработки и реализации бензина для них снижается. Весной 2018 года резкий рост нефтяных котировок при стабильном курсе рубля вызвал скачок стоимости топлива в России. Тогда правительство обязало нефтяников удержать отпускные цены, а позже и вовсе разработало специальный налоговый механизм со сложной формулой, который при высоких ценах на нефть дает компаниям возможность получать компенсации из бюджета за сохранение цен, а в ситуации низких цен, напротив, увеличивает их отчисления в казну. Так, только в январе-октябре 2020 года российские нефтяники перечислили в бюджет около 400 млрд рублей в результате работы демпфера.

С конца 2020 года ситуация с ростом цены нефти повторилась, но в этот раз она усугублялась влиянием пандемии коронавируса. Беспрецедентное падение спроса на топливо в минувшем году вынудило многие НПЗ в России уйти на длительные ремонты. Свой эффект на объемы переработки оказала и сделка ОПЕК+, в рамках которой Россия беспрецедентно сократила добычу нефти почти на 20% в максимуме в течение мая-июля. По данным Argus, объем загрузки российских заводов в 2020 году упал до 10-летнего минимума.

Между тем транспортная активность после снятия ограничений в стране резко выросла, а потребление топлива в начале этого года вернулось на докризисный уровень. В совокупности со скачком цен на нефть это вызвало рост биржевых цен на бензин на 7% с начала года. В то же время средняя розничная цена на бензин в России, по данным Росстата, с 18 по 25 января 2021 года выросла только на 13 копеек, до 46,35 рублей за литр. Чтобы сохранить динамику розничных цен на уровне инфляции в предстоящий весенний сезон, когда спрос традиционно высок, вице-премьер Александр Новак в четверг созвал совещание с главами нефтяных компаний.

Наращивание запасов

При наличии демпфера решение топливного вопроса в этот раз обсуждалось только в плоскости объема запасов. По словам заместителя главы Минэнерго Павла Сорокина, компании приняли рекомендацию правительства увеличить запасы топлива к маю. Наращивание объемов переработки начнется уже в феврале.

"Рост запасов будет поступательным - до 1,6-1,7 млн тонн к 1 мая [2021 года]", - сказал замминистра. "Каждой компании давали свои рекомендации в соответствии с ее положением на рынке, так как нельзя просто пропорционально распределить", - пояснил он.

Как отметил в разговоре с журналистами глава ФАС Максим Шаскольский, позиция нефтяных компаний в данном вопросе "достаточно корректная, позитивная и ответственная". "Поэтому предпосылок для роста цен для конечных потребителей выше инфляции мы не видим", - заключил он.

Демпфирующий механизм

Нефтяников волновал не только производственный вопрос, но и то, как будет работать механизм демпфера, который по их давнему убеждению, нуждается в совершенствовании.

Как пояснил недавно журналистам глава "Газпром нефти" Александр Дюков, механизм демпфера при всей его эффективности и социальной функции имеет "определенный изъян, который приводит к тому, что доходность переработки начинает снижаться". Обсудить необходимость корректировок формулы демпфера с правительством компания планировала в ближайшее время. За изменение параметров неоднократно выступали и другие компании, высказываясь за то, чтобы сделать цену отсечения в формуле более гибкой. Именно от ее значения зависит объем компенсаций, который компании будут получать из бюджета при высоких ценах на нефть.

Однако на совещании в четверг вопрос пока не получил разрешения, сказал журналистам Павел Сорокин, "он еще находится в проработке". "Я уже озвучил те меры, которые были приняты и обсуждались. Все остальные дополнительные решения находятся в проработке и будут озвучены, когда придет время", - сказал он, отвечая на вопрос об изменении параметров демпфера.

По его словам, при нормализации ситуации на мировых рынках демпфер продолжит эффективно функционировать. "Поэтому те меры, которые сейчас обсуждались, они достаточны для обеспечения потребностей рынка", - резюмировал он.