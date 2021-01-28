Сообщество креативных индустрий России присоединилось к DC Network

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Российское сообщество Creative Russia Network (CRN), объединяющее участников креативных индустрий, стало членом международной организации District of Creativity Network (DC Network). Об этом сообщил ТАСС в четверг исполнительный директор комитета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по интеллектуальной собственности и креативным индустриям, куратор сообщества CRN Игорь Намаконов.

"Профессиональное сообщество креативных индустрий России Creative Russia Network единогласно приняли в международную организацию DC Network. Она объединяет различные регионы мира для обмена опытом и стимулирования в обществе творческой активности. Цель - содействовать инновациям и развитию креативного потенциала", - сказал он.

CRN создано по инициативе РСПП и Ассоциации IPChain, его целью декларируется формирование стандартов, технологий и инструментов взаимодействия участников рынка интеллектуальных прав в цифровой среде. По словам Намаконова, членство в DC Network даст возможность творческому бизнесу России представлять свои интересы в мировом сообществе. Он подчеркнул, что CRN присоединилось к DC Network в преддверии официального старта Международного года креативной экономики, объявленного ООН в 2021 году.

"Из состоявшихся бесед с руководителями сети я отметил, что сейчас они мало понимают, что из себя представляет Россия в креативно-индустриальном плане. Но мы будем активно менять эту ситуацию. Уже удалось показать результаты нашего исследования 100 Most Creative Russians (топ-100 лидеров креативных индустрий России, исследование проведено в ноябре 2020 г. - прим. ТАСС). А теперь, с официальным вступлением, будем использовать максимально их инструменты обмена информацией и коллабораций, чтобы на постоянной основе представлять интересы российских креативных индустрий", - сказал он.

Куратор CRN подчеркнул, что руководство DC Network тепло приветствовало присоединение к организации российских коллег.

По его словам, CRN получит место в правлении DC Network, возможность участия в международных тематических миссиях в сфере креативных индустрий, доступ к частной онлайн-платформе организации для обмена материалами. Также CRN сможет претендовать на право проведения в России при поддержке DC Network международной конференции Creativity World Forum, которая ежегодно собирает несколько тысяч экспертов со всего мира для обсуждения актуальных вопросов творчества, инноваций и бизнеса.