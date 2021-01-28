Крупные производители попросили отменить плату за резерв мощности

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Крупные промышленные компании России попросили премьер-министра РФ Михаила Мишустина отменить поручение правительства по разработке и введению оплаты резервируемой мощности генерирующих объектов. Об этом говорится в письме, направленном председателю правительства, с копией которого ознакомился ТАСС.

Под письмом поставили подписи главы "Металлоинвеста", "Фосагро", "Газпром нефти", "Мечел-Энерго", "Русала", НЛМК, "Лукойла", "Сургутнефтегаза", "Северсталь-Менеджмента", Евраз-холдинга" и ММК. Источники в ряде компаний подтвердили ТАСС факт отправки письма.

"Просим вас отменить поручение правительства Российской Федерации о разработке проекта постановления о введении оплаты резервируемой максимальной мощности. По оценке Минэкономразвития России, дополнительная сумма финансовых потерь промышленных компаний составит до 394 млрд рублей за четыре года, последующих после принятия [постановления]; по оценке Минэнерго России до 438 млрд рублей за период 2021-2024 года", - поясняется в документе.

Отмечается, что нынешний вариант проекта постановления не позволит достичь поставленных целей эффективности использования энергосетей, так как базируется на ложном представлении о функционировании электросетевой инфраструктуры и не является экономически и технологически обоснованным.

Промышленники указывают, что введение платежей не повысит нагрузку электросети, так как спрос на новые мощности возникает в крупных городах, а резерв может возникнуть лишь на удаленных территориях, где отсутствует сторонний спрос. Более того, если у предприятия есть собственная генерация, то дополнительный платеж за передачу энергии вводится без фактически оказываемых услуг, так как электроэнергия потребляется непосредственно предприятием.

"Принятие проекта повлечет риски сокращения промышленного производства и рабочих мест, необходимости перекладывания возрастающей платежной нагрузки в тариф на тепловую энергию, снижения возможностей частных компаний по финансированию социальных программ, приведет к росту социальной напряженности и потребует дополнительных бюджетных расходов на ликвидацию негативных социальных последствий и организацию альтернативных способов теплоснабжения", - предупредили производители.

В качестве альтернатив предлагается применять адресный подход, при котором крупные потребители электроэнергии сами уточняли бы порядок возмещения расходов за новые подключения, а также сделать корректировку норм технологического проектирования.

О плате за резервирование мощностей

Ранее "Россети" предлагали вводить плату для потребителей за резервируемую мощность с 5% с постепенным увеличением до 100% через несколько лет. Группа считала, что максимальная мощность, заявленная в процессе техприсоединения потребителей, используется на 10%. "Россети" отмечали, что обязательства использования заявленного объема мощности у потребителей отсутствуют.

Группа среди результатов введения платы за резервируемую мощность ожидала в том числе снижение платы для потребителей, использующих мощность эффективно. Плата за резерв электросетевой мощности для крупных потребителей может составить 20-30% от тарифа на электроэнергию, сообщил в январе 2021 года председатель комитета по энергетике Госдумы РФ Павел Завальный.