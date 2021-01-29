Мишустин в Петрозаводске осмотрит лесозавод и встретится с представителями МСП

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин в пятницу посетит с рабочей поездкой Петрозаводск. Там глава российского кабмина осмотрит больницу, побывает на лесозаводе и встретится с представителями малого и среднего бизнеса, сообщила пресс-служба правительства России.

"29 января М. В. Мишустин совершит рабочую поездку в Петрозаводск, Республика Карелия", - говорится в сообщении.

Планируется, что председатель правительства посетит Соломенский лесозавод - одно из крупнейших деревообрабатывающих предприятий республики. Мишустин также осмотрит больницу скорой медицинской помощи Петрозаводска.

Кроме того, в Карелии премьер встретится с представителями малого и среднего предпринимательства на площадке центра "Мой бизнес". Также запланирована встреча Мишустина с главой республики Артуром Парфенчиковым.

В мероприятиях в рамках поездки примут участие министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, министр финансов РФ Антон Силуанов, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.