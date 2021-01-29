Finnair возобновляет рейсы в Россию

ХЕЛЬСИНКИ, 29 января. /ТАСС/. Финская авиакомпания Finnair с 29 января вновь начинает выполнять рейсы между Хельсинки и Санкт-Петербургом. Об этом сообщили в компании в пятницу.

"У нас есть необходимые разрешения на выполнение полетов в Санкт-Петербург и обратно. Рейсы начнутся в пятницу, 29 января", - сказали ТАСС в пресс-службе перевозчика. Полеты будут осуществляться по пятницам и воскресеньям.

Finnair также планирует в марте возобновить полеты между Хельсинки и Москвой.

При этом с 28 января перевозчик требует от пассажира предоставить сертификат об отрицательном тесте на коронавирус, если человек путешествует в Финляндию на любом рейсе Finnair, или сертификат об уже перенесенном заражении коронавирусом. Это требование не касается транзитных пассажиров.

Ранее в пресс-службе российского кабмина сообщили, что Россия снимает ограничения на въезд для граждан Финляндии, Вьетнама, Индии и Катара, авиасообщение с которыми возобновится с 27 января. Между тем, как сообщило ТАСС финское МВД, россияне пока не смогут свободно приезжать в Финляндию. Ограничения для туристических поездок по решению финского правительства продлятся как минимум до 25 февраля.

В конце января полеты между Финляндией и Россией возобновила также российская авиакомпания "Аэрофлот".

Ограничения на финской границе

С 19 марта по 13 мая 2020 года Финляндия закрывала границы, чтобы помешать распространению коронавируса. С 19 сентября страна разрешила въезд без необходимости самоизоляции из государств, где число случаев заражения не превышает 25 на 100 тыс. жителей в последние две недели.

В настоящее время въезд в Финляндию из РФ разрешен для членов семьи гражданина страны (мужа, жены, родителей несовершеннолетних детей), дипломатов, держателей служебного паспорта или командировочного удостоверения, путешествующих по служебным вопросам, тех, кто имеет вид на жительство, студентов финских учебных заведений, а также при возникновении неотложных семейных обстоятельств: рождении ребенка, серьезной болезни близкого родственника, собственной свадьбы. Кроме того, с 1 октября въезд разрешен владельцам недвижимости на финской территории, если объект требует неотложного ремонта.

Железнодорожное сообщение между Финляндией и Россией временно приостановлено, сохраняется возможность пересечь сухопутную границу между двумя странами на автомобиле.