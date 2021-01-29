РЖД предлагают обсудить с Китаем увеличение пропуска поездов с углем из России

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. РЖД предлагают на межправительственном уровне обсудить с Китаем увеличение пропуска поездов с углем из РФ, сообщил журналистам заместитель генерального директора холдинга Алексей Шило.

"Переговоры постоянно ведем. Вопрос об увеличении передачи угля через погранпереходы мы со своей стороны предлагаем выносить на межправительственный уровень, все необходимые письма с нашей стороны написаны", - сказал Шило.

По его словам, снижение поставок угля через погранпереходы по итогам 2020 года составило 24,5%, при этом в январе перевозка держится на уровне аналогичного периода прошлого года.

"Грузить больше, чем мы грузили раньше, нам не дают, - подчеркнул Шило. - Поэтому на сегодняшний момент у нас по-прежнему поезда с углем простаивают в ожидании сдачи на пункты пропуска".

Ранее замгендиректора РЖД заявлял, что задержки на границе связаны со сложной процедурой оценки качества угля, которой придерживается китайская сторона, и дополнительными таможенными операциями. В результате, практически каждый вагон с углем простаивает на границе до двух недель дополнительно.

Причина, по оценкам РЖД, кроется в том, что Китай установил некоторый максимум в доле импорта угля для каждой отдельной страны. Россия на данный момент занимает около 12,5% в общем объеме импорта угля в Китай.

Ограничения на перевозку

Шило сообщил, что Китай сохраняет ряд ограничений на перевозку грузов из России по железной дороге, введенных на фоне пандемии.

"Мы с китайскими коллегами постоянно находимся в диалоге. На данный момент основная сложность, о которой коллеги [российские операторы] говорят, - это санитарно-эпидемиологическая ситуация, обработка дополнительная. В этой связи у нас действует несколько конвенционных ограничений в направлении погранпереходов", - сказал Шило.

По его словам, ограничения касаются в том числе грузов в мешках массой до 50 кг, которые требуют ручной перегрузки, - они на границе с Китаем не принимаются.

"Поэтому мы видим точно сейчас тренд - наши грузоотправители перестраиваются на паллеты, те же самые мешки, но уже на паллетах, чтобы можно их автоматизированно погрузчиком перегружать. Я проводил на прошлой неделе совещание с заместителем руководителя Китайских железных дорог. Ответ был примерно такой, что "мы, безусловно, понимаем озабоченность российской стороны с точки зрения объемов перевозки, но здоровье людей для нас важнее". История, связанная с противодействием коронавирусной инфекции, - она для них сегодня превалирующая", - заключил замглавы РЖД.