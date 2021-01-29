МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) ожидает увеличения стоимости добычи угля в основных странах-поставщиках (Китай - 47% мирового производства, Индия - 9%, Индонезия и США - по 8%, Россия - 5%), говорится в исследовании агентства.

"По мнению АКРА, в долгосрочной перспективе цены на уголь будут определяться, с одной стороны, глобальным снижением спроса, а с другой, средней себестоимостью добычи угля в основных странах-поставщиках. Последняя со временем будет, скорее всего, иметь тенденцию к повышению вследствие инфляции и исчерпания запасов угля с низкой себестоимостью добычи", - отмечается в материале.

В отличие от Китая, способного в настоящее время в целом закрывать свои потребности в угле, таким крупным потребителям электроэнергии, как Япония, Индия и страны ЕС, приходится его импортировать, отмечают в агентстве. Эксперты прогнозируют, что, несмотря на активную политику европейских стран по внедрению альтернативных источников энергии, в перспективе 5-10 лет отказаться от угля этим странам будет сложно.

В 2019 году потребление угля в мировом производстве энергии сократилось на 0,6% по сравнению с 2018 годом, его доля в глобальном энергобалансе снизилась на 0,6 п. п. - до 27%, что стало минимальным значением за последние 16 лет. "Тенденция снижения значимости угля в рамках мирового производства энергии сохранится в результате принятой многими странами, в частности европейскими, доктрины, направленной на снижение выбросов парниковых газов и увеличение доли ВИЭ (возобновляемых источников энергии - прим. ТАСС)", - считают в агентстве.

Ключевым фактором риска для российских угольных компаний аналитики называют волатильность цен на угли на мировых рынках, так как от угольных котировок зависит прибыльность экспортных поставок и, соответственно, возможность инвестировать в развитие своих портовых терминалов. Также в краткосрочной перспективе на стоимость угля влияют погодные условия и периодические перебои с поставками. Отказ от угля в пользу чистых технологий для угольных котировок будет ощутим в долгосрочной перспективе. "Так, теплая зима в 2019 году и снижение деловой активности в 2020-м на фоне пандемии коронавируса спровоцировали снижение цен на уголь. Однако в последнее время в связи с похолоданием, особенно в Европе, наблюдается обратная ситуация - спрос на уголь на электростанциях растет, что, в свою очередь, способствует восстановлению цен", - отмечают в агентстве.