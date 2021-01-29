МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Минэкономразвития предложило реформировать систему управления госпрограммами для их увязки с национальными целями развития, а также закрепить за вице-премьерами кураторство над госпрограммами, следует из материалов к проекту постановления "О системе управления государственными программами РФ" (есть в распоряжении ТАСС).

"По поручению председателя правительства госпрограммы предлагается переориентировать на достижение национальных целей развития, установленных указом президента в июле 2020 года. Для каждой цели госпрограммы и ее структурных элементов будут сформированы показатели, отражающие конечные общественно-значимые социально-экономические эффекты от реализации госпрограммы. В госпрограммы будут включены показатели Единого плана по достижению национальных целей развития РФ", - говорится в материалах к проекту постановления.

В пояснительной записке отмечается, что система управления госпрограммами предусматривает назначение куратора госпрограммы из числа заместителей председателя правительства. Кроме того, предлагается сформировать управляющие советы, которые будут состоять из вице-премьеров в соответствии со сферами ведения, представителей ответственного исполнителя госпрограммы, руководителей федеральных органов исполнительной власти. Закрепление за вице-премьерами кураторства над госпрограммами позволит максимально оперативно принимать управленческие решения в сфере разработки, финансового обеспечения и реализации госпрограмм, считают авторы проекта.

Как пояснили в Минэкономразвития, при формировании нового подхода управления госпрограммами учтены замечания Счетной палаты и Государственной Думы. В частности, предлагается сократить количество показателей на уровне госпрограммы (введение типологизации показателей), а также выделить показатели непосредственных результатов и показателей социально-экономического эффекта, сократить излишние показатели. Также предполагается повысить качество показателей - ввести критерии для формирования методик показателей и определения линеек показателей.

"Предложенный нами подход предусматривает, что в госпрограммах будут четко определены показатели установленных президентом национальных целей и единого плана по их достижению. Изменения нацелены на повышение оперативности и качества принимаемых решений при реализации государственной политики и в первую очередь достижения национальных целей", - отметила замминистра экономического развития РФ Полина Крючкова. По ее словам, в госпрограммах будут более четко зафиксированы общественно значимые результаты от их реализации, что повысит открытость государственной политики.

Отраслевые и комплексные госпрограммы

Проектом предлагается разделить госпрограммы на отраслевые и комплексные. Комплексные программы будут содержать информацию обо всех мероприятиях на отдельных приоритетных территориях или в отдельных межотраслевых сферах. Кроме того, в комплексных программах будет содержаться полная информация о всех расходах федерального бюджета, направляемых на развитие соответствующей сферы. При этом с 2024 года такие программы будут иметь исключительно аналитический характер, указывается в пояснительной записке.

Кроме того, госпрограммы планируется разрабатывать на принципах проектного управления. В структуре госпрограмм выделяется проектная часть, содержащая федеральные и ведомственные проекты, а также процессная часть с комплексами мероприятий. "В целом, работа по изменению системы государственных программ будет способствовать повышению эффективности их реализации, в том числе посредством создания механизмов управления ими (управляющие советы)", - отмечается в материалах к проекту постановления. При этом оценка эффективности в рамках внедрения новой системы госпрограмм будет дорабатываться.