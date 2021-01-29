Исследование: средний чек покупки электроники в "Киберпонедельник-2021" вырос в 1,6 раза

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Средний чек покупки в интернет-магазинах электроники и бытовой техники в "Киберпонедельник-2021" вырос в 1,6 раза относительно показателя 2020 года. Об этом говорится в исследовании принадлежащего Сбербанку сервиса ЮKassa (исследование имеется в распоряжении ТАСС).

"Самый большой средний чек в минувшую распродажу был в интернет-магазинах электроники и бытовой техники - 11 995 рублей. Относительно "Киберпонедельника" прошлого года он увеличился в 1,6 раза, а позапрошлого - в 2,1 раза", - отметили аналитики.

По данным ЮKassa, в "Киберпонедельник" россияне больше всего тратили на одежду, обувь и гаджеты. Оборот интернет-магазинов одежды и обуви вырос в 2,5 раза, в интернет-магазинах электроники и бытовой техники - в 2,4 раза по сравнению с такой же распродажей годом раньше. При этом число покупок увеличилось в 2,6 и 1,5 раза соответственно. Продажи ювелирных украшений увеличились в 2,1 раза, число покупок - в 1,3 раза относительно этой же распродажи 2020 года.

В прошедшую распродажу средний чек за ювелирные украшения составил 2 583 рубля, что в 1,6 раза больше, чем в "Киберпонедельник-2020" года, но в 2,8 раза меньше, чем в 2019 году. Вырос также средний чек на детские товары - до 4 452 рублей, что в 1,3 и 2,2 раза больше, чем в "Киберпонедельники" 2020 и 2019 годов соответственно.

В прошедший "Киберпонедельник" обороты платежей в интернет-магаинах были в среднем в 1,1 раза выше, чем в обычные дни этой же недели, число покупок - во столько же. При этом сильнее всего эти показатели выросли у онлайн-площадок с товарами для красоты и здоровья: оборот - в 1,2 раза, число покупок - в 1,6 раза относительно обычных дней, отметили аналитики.

"Тренд последних лет - рост количества онлайн-площадок, участвующих в "Киберпонедельниках" и "Черных пятницах". Ежегодно этот показатель увеличивается в среднем в 1,2 раза. Оборот платежей и число покупок в дни таких распродаж в среднем возрастают в 1,5 раза. Увеличивается и средний чек, но не так сильно", - отметил генеральный директор ЮMoney Иван Глазачев, слова которого приводятся в исследовании. Так, количество ювелирных интернет-магазинов, которые участвовали в минувшем "Киберпонедельнике", выросло в 1,6 раза относительно этой же распродажи 2020 года. Число онлайн-площадок, продающих одежду и обувь, увеличилось в 1,4 раза, товары для красоты и здоровья - в 1,3 раза.

Об исследовании

В исследовании учитывались платежи пользователей через ЮKassa в российских интернет-магазинах в "Киберпонедельник" разных лет - за 25-27 января 2021 года, 27-29 января 2020 года, 28-30 января 2019 года. С помощью ЮKassa оплату принимают около 120 тыс. онлайн-площадок, а через ЮMoney ежедневно проходит больше 1,6 млн платежей.