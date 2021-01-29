Президент Кипра считает кампанию вокруг "золотых паспортов" преднамеренно раздутой

НИКОСИЯ, 29 января. /ТАСС/. Президент Республики Кипр Никос Анастасиадис считает раскрученную в прессе кампанию вокруг злоупотребления программой предоставления кипрского гражданства в обмен на инвестиции в экономику острова преднамеренно раздутой, чтобы очернить его лично и возглавляемое им правительство. Об этом глава островного государства заявил вечером в четверг в обращении к нации.

"Это целенаправленная кампания искажения и манипулирования общественным мнением, которая нацелена на то, чтобы доказать гражданам, что президент и его правительство, поскольку они коррумпированы, якобы боятся контроля", - сказал он. Анастасиадис добавил, что "путем систематического искажения фактов ежедневно предпринимается попытка создать впечатление, что правительство отвергает или якобы боится контроля со стороны генерального аудитора [председателя Счетной палаты Одиссеаса Михайлидиса]".

Анастасиадис напомнил, что "журналист, который признает, что у него нет никакой информации, публично заявил, основываясь на слухах, что президент республики якобы перевел сотни миллионов прибыли из инвестиционной программы за пределы Кипра".

Тем самым глава государства дал понять, что считает голословными обвинения, выдвинутые против него журналистом Андреасом Парасхосом, которому пришлось уволиться с поста директора кипрского издания ежедневной греческой газеты "Катимерини" после ряда скандальных заявлений. Этот журналист уверял, что программа "золотых паспортов" позволила основанной Анастасиадисом юридической конторе ежегодно зарабатывать по €300 млн, которые президент якобы перевозил частными рейсами на Сейшельские острова. После увольнения Парасхос сказал, что ложным в этой информации было слово "ежегодно", но не названная им сумма денег.

Эффекты пропаганды

Президент Кипра напомнил о том, что самая грязная пропаганда бывает действенной. "Фраза, приписываемая [нацистскому преступнику, министру пропаганды Третьего рейха Йозефу] Геббельсу, гласит, что чем большей является ложь и чем чаще она повторяется, тем более правдоподобной она становится. Это явление усиливается сегодня в связи с быстрым и неконтролируемым распространением слухов, ложных новостей и грязи в социальных сетях", - сказал Анастасиадис.

В качестве примера этого явления он привел недавние попытки бывшего главы Белого дома Дональда Трампа оспорить результаты подсчета голосов на президентских выборах, победу на которых одержал нынешний глава американской администрации Джо Байден.

"Все мы были свидетелями того, что последовало за избранием нового президента после выборов в Соединенных Штатах, когда уходящий президент безосновательно утверждал, что поражение на выборах произошло из-за фальсификации выборов со стороны представителей Демократической партии, что он неделями повторял каждый день. В результате десятки миллионов американских граждан во главе с некоторыми СМИ и с преследующими совершенно определенную цель и повторяющимися сообщениями в социальных сетях, даже несмотря на отсутствие документального подтверждения, приняли это утверждение на веру, что и привело к тому, что произошло в Капитолии. К сожалению, подобные явления зафиксированы и в нашей стране", - заявил президент Кипра.

Программа "не без слабых мест"

По словам Анастасиадиса, эффективность действовавшей с 2007 года инвестиционной паспортной программы, в принятии которой принимали участие все лидеры политических партий Кипра, никем не оспаривалась. "В то же время я не игнорирую того факта, что в программе наличествовали пробелы и слабые места, особенно с точки зрения механизмов мониторинга и контроля", - отметил президент. Этот факт, как сказал президент, не только не остался незамеченным, но и побудил правительство шесть раз вносить поправки в программу в течение восьми лет. "Тем не менее злоупотребления и преступная деятельность не были предотвращены", - подчеркнул Анастасиадис, возложив за это ответственность на нескольких злоумышленников.

При этом кипрский лидер заявил, что он открыто признает и берет на себя "политическую ответственность" за действия правительства. "В связи с вышеизложенным я хочу подчеркнуть нашу политическую волю к немедленному расследованию всех случаев и принятию решительных мер для наказания тех, кто действовал мошенническим путем, а также для восстановления авторитета страны", - сказал Анастасиадис.

Ожидалось, что в четверг президент изложит новую программу действий правительства по борьбе с коррупцией, однако он предпочел вместо этого обратиться к гражданам в связи с паспортным скандалом. Он также дал понять, что, будучи лидером нации, не станет втягиваться в мелкие пересуды и воздержится от любых публичных заявлений до завершения расследования.

При этом пока непонятно, как трактовать эту фразу в контексте того обстоятельства, что на следующей неделе Анастасиадис должен предстать перед следственной комиссией по делу о злоупотреблениях паспортной программой. Ранее эта комиссия уже заслушала министра финансов Константиноса Петридиса и его предшественника на этом посту Харриса Георгиадиса, экс-главу МВД Сократиса Хасикоса и предстоятеля Кипрской православной церкви, архиепископа Кипрского Хризостома II.

Скандал вокруг "золотых паспортов"

Начиная с августа 2020 года телеканал Al Jazeera развернул информационную кампанию под названием "Кипрские бумаги", старавшуюся доказать, что власти острова злоупотребляли инвестиционной паспортной программой и предоставляли гражданство лицам с сомнительной репутацией. Скандал вокруг "золотых паспортов" привел к отставке спикера кипрского парламента Димитриса Силлуриса - формально второго лица в государстве, - который выразил готовность посодействовать получению кипрского гражданства осужденному китайскому инвестору, о чем свидетельствовал видеоматериал, показанный 12 октября минувшего года. На следующий день после этого эфира Совет министров Республики Кипр принял решение прекратить с 1 ноября практику выдачи "золотых паспортов".