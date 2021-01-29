Источник: гендиректор "Национальной медиа группы" Ольга Паскина покидает пост

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Генеральный директор "Национальной медиа группы" (НМГ) Ольга Паскина покидает компанию. Эту информацию корреспонденту ТАСС подтвердил источник, близкий к руководству НМГ.

"Ольга Паскина покидает компанию", - сказал собеседник агентства.

Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на источники сообщила, что новый глава НМГ выходит на работу в первых числах февраля. Газета сообщила, что пост займет человек "не из индустрии".

Паскина с марта 2016 года занимает пост гендиректора НМГ. Она входит в состав правительственной комиссии по развитию телерадиовещания в РФ, является членом попечительского совета киностудии "Ленфильм", входит в состав совета Фонда кино.

Среди активов медиахолдинга НМГ телеканалы "РЕН ТВ", "Пятый канал", СТС, "Домашний", "Че", мультимедийный информационный центр "Известия", газеты "Спорт-экспресс", "Metro Санкт-Петербург" и радиостанция "Life звук". Структуры НМГ контролируют 29% АО "Первый канал". Группа управляет телеканалоами Discovery, Eurosport, Turner, Viasat, Sony Channel, Fox, владеет киностудией Art Pictures в партнерстве с Федором Бондарчуком. В 2020 году НМГ стала российским партнером сервиса Netflix.

До прихода в НМГ Ольга Паскина возглавляла компанию "Медиа альянс", совместное предприятие медиахолдинга и Discovery Communications. Ранее она работала в руководстве компании "ПрофМедиа", одного из крупнейших частных медиахолдингов России. Ольга Паскина окончила юридический факультет Волгоградского государственного университета и экономический факультет Волгоградского государственного технического университета. Она также получила диплом Уортонской школы бизнеса при Пенсильванском университете (США) по специальности executive management и прошла программу по лидерству в Калифорнийском университете в Беркли (США).