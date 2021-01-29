"Известия": эксперимент по электронному кадровому документообороту продлят до августа

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Минтруд РФ принял решение продлить сроки пилотного проекта по переходу на цифровой кадровый документооборот до 31 июля 2021 года. Об этом в пятницу пишет газета "Известия" со ссылкой на доклад ведомства о предварительных итогах проведения данного эксперимента.

Окончание эксперимента было запланировано на 31 марта 2021 года. По данным издания, перенос сроков связан с тем, что технология, которая позволит сделать проект массовым, не отработана. Эксперимент осложнило отсутствие единых форматов электронных кадровых документов, не было и правил хранения таких данных, кроме того, отсутствовало регулирование по сохранению юридической значимости документа.

"Эти проблемы выступают серьезным препятствием на пути внедрения эффективного электронного кадрового документооборота, так как работодатель может столкнуться с ситуацией, при которой не сможет подтвердить юридическую значимость подписанного документа", - приводят "Известия" текст доклада.

Также система "Работа в России", задействованная при переходе на электронный документооборот, не предлагала понятный механизм увольнения сотрудника, не давала возможности разделять полномочия кадровых менеджеров в зависимости от должности и подключать персонал на аутсорсе, что осложняло проведение эксперимента.

В Минтруде отметили, что продление срока эксперимента даст возможность исправить возникшие трудности. "Сегодня мы видим перед собой два блока задач: проведение технологических доработок, в том числе в системе "Работа в России", а также внесение правок в Трудовой кодекс, чтобы дать компаниям обеспечить "бесшовный" переход от экспериментального ведения кадрового документооборота в электронном виде к постоянному ведению кадровых дел в таком формате", - сказали изданию в министерстве.

Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал федеральный закон о проведении этого эксперимента по электронному кадровому документообороту. Эксперимент позволит его участникам не дублировать важные трудовые документы на бумажном носителе, как это было раньше.