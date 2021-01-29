В России МФО в декабре 2020 года увеличили выдачи займов "до зарплаты" на 16,6%

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Российские микрофинансовые организации (МФО) в декабре 2020 года выдали на 16,6% больше займов "до зарплаты" (до 30 тыс. рублей), чем годом ранее, сообщили ТАСС в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В целом в 2020 году было выдано 18,78 млн таких займов, что на 0,9% меньше, чем в 2019 году.

"После сокращения весной 2020 года, связанного с "карантинными" мероприятиями, в дальнейшем выдача займов "до зарплаты" полностью восстановилась, - отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. - В целом, начиная с мая, процесс восстановления рынка микрозаймов шел постепенно, но достаточно уверенными темпами. При этом осенью число выданных микрозаймов росло темпами, значительно превышающими аналогичные прошлогодние показатели".

В 2020 году наибольшее число займов "до зарплаты" было выдано в Москве (901 тыс.), Московской области (801,2 тыс.) и Краснодарском крае (692,6 тыс.) Самую серьезную динамику роста числа выданных займов среди 30 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования продемонстрировали Московская область (+14,7%), Москва (+12,8%) и Приморский край (+11,7%).