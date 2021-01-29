General Motors рассчитывает к 2035 году выпускать по большей части электромобили

НЬЮ-ЙОРК, 29 января. /ТАСС/. Американская автомобилестроительная компания General Motors рассчитывает к 2035 году по большей части перейти на выпуск машин с электродвигателями. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте корпорации.

В документе подчеркивается, что к 2040 году General Motors готовится перестроить работу таким образом, чтобы в результате ее деятельности не было каких-либо выбросов углекислого газа. Компания стремится к тому, чтобы к 2035 году выпускаемые ею легковые автомобили не были источником выхлопных газов, отмечается в заявлении. Добиться этой цели планируется главным образом путем перехода на производство электромобилей.

Согласно расчетам корпорации, к концу 2025 года 40% продаваемых ею в США моделей автомобилей будут приходиться на электрокары. General Motors ранее заявила, что намерена выделить около 27 млрд долларов в ближайшие пять лет на разработку машин с электродвигателями, а также управляемых компьютером.

Кроме того, к 2030 году компания намерена перейти на возобновляемые источники энергии на всех ее предприятиях в США. К 2035 году аналогичные меры должны быть приняты и в ее зарубежных подразделениях.