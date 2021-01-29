Догузова считает, что закрытие Booking.com не помогло бы развитию туризма внутри России

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Руководитель Ростуризма Зарина Догузова не считает, что теоретический запрет деятельности в России сервиса Booking.com мог бы повлиять на развитие туризма внутри РФ. Такое мнение она выразила в интервью журналистке Надежде Стрелец, опубликованном на YouTube-канале "Стрелец-молодец".

"Честно говоря, не очень понятно, как закрытие Booking.com поможет внести вклад в развитие внутреннего туризма. Было бы очень странно закрывать Booking.com для того, чтобы развить внутренний туризм. Для этого есть целый ряд других задач, которые никак не связаны с Booking.com", - ответила Догузова на слова журналистки о возможном закрытии в России сервиса в качестве меры для развития туризма внутри страны.

Глава Ростуризма подчеркнула, что решение об открытии или закрытии сервиса находится не в компетенции агентства.

В конце 2019 года Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) возбудила дело в отношении Booking.com на основании обращения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России", которая уличила сервис в том, что он заставлял российские отели соблюдать паритет цен.

В декабре 2020 года ФАС признала сервис нарушившим антимонопольное законодательство. Компания злоупотребила доминирующим положением на рынке предоставления услуг агрегаторов информации о гостиницах, отелях, хостелах и других средствах размещения.

В свою очередь в пресс-службе сервиса ТАСС подчеркнули, что Booking.com является платформой, с помощью которой партнеры могут эффективно информировать о своих предложениях широкий круг клиентов на глобальном уровне. "Для партнеров, предпочитающих абсолютно бесплатно рекламировать свои объекты на Booking.com, компания осуществляет перевод контента на 44 языка, инвестирует средства в рекламное продвижение объектов размещения через различные традиционные и цифровые каналы и, помимо прочих услуг, предоставляет клиентскую поддержку на 44 языках. Принимая это во внимание, мы считаем справедливым, что отели указывают на Booking.com по крайней мере ту же цену, что и на их собственном веб-сайте", - добавили в компании.