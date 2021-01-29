"Ъ": Huawei будет продавать в России стационарные компьютеры

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Китайская компания Huawei планирует в 2021 году начать продажу стационарных компьютеров, мониторов и "умных очков" в России. Об этом в пятницу пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на представителя компании.

Как сообщает издание, в РФ будет запущено свыше 40 новых продуктов в различных категориях.

По данным исследования группы "М.Видео-Эльдорадо", компания Huawei вошла в пятерку лидеров в штучных продажах ноутбуков на российском рынке в 2020 году.

В настоящее время Huawei продает в России смартфоны, ноутбуки, планшеты, наушники, "умные часы", колонки и роутеры.

Huawei была основана в 1987 году. Она производит телекоммуникационное оборудование, а также потребительские устройства, смартфоны. Продукты и сервисы компании доступны более чем в 170 государствах, включая Россию.