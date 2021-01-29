Пятизвездочный отель откроют в Приморье на месте недостроенной гостиницы

ВЛАДИВОСТОК, 29 января. /ТАСС/. Пятизвездочная гостиница Okura Vladivostok откроется в центре Владивостока осенью на месте одной из двух гостиниц, строившихся к саммиту АТЭС-2012 и не сданных в срок. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба правительства Приморья.

"Пятизвездочная гостиница Okura Vladivostok откроется в столице Приморского края осенью 2021 года", - говорится в сообщении.

Японская компания Okura Nikko Hotel Management Co., Ltd. и "МГК "Золотой Рог" уже подписали договор управления гостиничным комплексом, который создается в краевом центре на базе одной из пятизвездочных гостиниц, корпуса которых были построены к саммиту глав государств АТЭС-2012, но так и не были введены в эксплуатацию.

Строительство двух пятизвездочных отелей на Корабельной набережной и на мысе Бурном было включено в программу подготовки Владивостока к саммиту АТЭС 2012 года, однако объекты не были построены в срок и до сих пор не сданы в эксплуатацию, хотя находятся в высокой степени готовности. Бюджетные инвестиции в строительство гостиниц составили более 14 млрд рублей.

В апреле 2019 года оба отеля за 3,7 млрд рублей купила компания "Парк-отель "Бурдугуз". Тогда инвестор собирался завершить строительство к сентябрю 2020 года, однако для этого необходимо было организовать работу порядка 500 рабочих из Китая, что оказалось невозможным из-за пандемии коронавируса.