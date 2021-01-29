Пассажиропоток аэропорта в Хабаровске снизился за год более чем на 40%

ХАБАРОВСК, 29 января. /ТАСС/. Международный аэропорт Хабаровск за год обслужил порядка 2,2 млн пассажиров. Это более чем на 40% меньше, чем годом ранее, сообщила пресс-служба аэропорта.

"Международный аэропорт Хабаровск обслужил 1 млн 275 тыс. пассажиров в 2020 году", - говорится в распространенном релизе. Пассажиропоток аэропорта в 2020 году с учетом транзита стал меньше на 41,9%, чем в 2019 году. Из-за пандемии коронавируса аэропорт недосчитался почти 920 тыс. пассажиров.

Показатели снижения пассажиропотока аэропорта Хабаровск в прошедшем году, как отмечается, меньше, чем в целом по крупнейшим аэропортам Российской Федерации - это минус 46% по итогам года.

В сегменте внутренних воздушных линий было обслужено 1 млн 189,8 тыс. пассажиров - на 34% меньше, на международных воздушных линиях - 80,3 тыс. человек, что меньше прошлогодних показателей на 78%.

Грузопоток аэропорта составил в 2020 году почти 22,32 тыс. тонн груза и почты, что на 3,5% выше показателей 2019 года.

Международный аэропорт Хабаровск - крупный авиаузел Дальневосточного федерального округа РФ. Ежегодно он обслуживал более 2 млн пассажиров.