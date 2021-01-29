В Сахалинской области создают специальный цифровой сервис для инвесторов

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 января. /ТАСС/. Разработка цифрового сервиса для инвесторов началась в Сахалинской области. Благодаря этому бизнесмены смогут подавать заявки на участие в островных проектах дистанционно, без необходимости приезжать в регион, сообщается в Telegram-канале губернатора Валерия Лимаренко.

"Мы хотим, чтобы потенциальные инвесторы получили удобный инструмент для бизнес-планирования. На портале должен быть калькулятор, чтобы предприниматель смог произвести расчеты экономических показателей проекта - с учетом мер поддержки и без них. Работаем над тем, чтобы бизнес мог получать все виды услуг дистанционно", - рассказал в сообщении Лимаренко.

По информации областных властей, с помощью сервиса предприниматель сможет получить любую необходимую ему информацию о ведении бизнеса на Сахалине и Курилах. Там будут размещены сведения обо всех инженерных сетях - электричестве, теплоснабжении, водоснабжении и водоотведении, газоснабжении, а также связи и интернете. Будет предусмотрен раздел о логистике островного региона, включающий воздушный, железнодорожный, морской и автомобильный транспорт. На портале разместятся также нормативно-правовые документы и информацию о мерах поддержки предпринимательства. На карту будут нанесены все инвестпроекты, которые планируется реализовать в островном регионе. Потенциальные резиденты смогут выбрать интересующий лот и в онлайн-режиме подать заявку.

"В России пока еще нет подобных проектов. Благодаря такому сервису предприниматель, во-первых, будет избавлен от необходимости лишний раз куда-то летать. Во-вторых, ему не нужно будет искать информацию из разных источников. Единый сервис будет включать все, что нужно. В-третьих, сам процесс от желания предпринимателя принять участие в том или ином проекте до оформления заявки будет значительно упрощен с таким сервисом", - прокомментировали ТАСС в правительстве региона.

В 2020 году Сахалинская область вошла в топ-30 самых инвестиционно привлекательных регионов России. На 2021 год губернатор поставил задачу - улучшить позиции в национальном рейтинге. Для этого налаживается эффективная обратная связь с бизнесом, предпринимаются шаги по снижению административного давления и упрощению бумажных процедур. Так, повысилась также эффективность процедур по выдаче разрешений на строительство. Среднее время получения документов сократилось со 120 до 47 дней.

Ранее вице-премьер правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев отмечал, что на российском Дальнем Востоке реализуется более 2,4 тыс. инвестиционных проектов, которые получают меры государственной поддержки. Инвесторами вложено в развитие округа 1,2 трлн рублей.