"Восточная верфь" в Приморье сдаст судно для ТОФ и корабли для береговой охраны

ВЛАДИВОСТОК, 29 января. /ТАСС/. Завод "Восточная верфь", одно из крупнейших судостроительных предприятий Приморья, в 2021 году сдаст два сторожевых корабля для береговой охраны ФСБ и малый морской танкер для Тихоокеанского флота (ТОФ), а также построит для флота плавучий морской причал. Об этом сообщила пресс-служба предприятия в пятницу.

"Береговая охрана ФСБ России получит два пограничных сторожевых корабля проекта 10410 "Светляк". По линии ТОФ планируется сдача малого морского танкера проекта 03182 "Михаил Барсков", спуск на воду второго танкера этого проекта "Борис Аверкин", названного в честь второго директора Восточной верфи. Также для флота в этом году будет заложен, спущен на воду и сдан один плавучий причал. Гражданское судостроение в этом году также ведется ударными темпами: планируется сдать заказчику первый дальневосточный краболов проекта 03141 "Охотск", спустить на воду еще одно краболовное судно", - цитирует пресс-служба первого заместителя генерального директора завода Василия Молодцова.

Кроме того, предприятие рассчитывает заложить два судна-ярусолова по программе "квот под киль". Система инвестиционных квот предполагает, что государство выделяет компаниям квоты на добычу водных биоресурсов в обмен на развитие добычи (строительство флота) или переработки (строительство заводов). Половина квот на добычу краба распределяется на аукционах, их получатели должны строить краболовные суда на верфях в России.

В 2020 году завод выполнил контракты на поставку трех плавучих причалов и одного противодиверсионного катера, а в декабре 2020 года спустил на воду первый дальневосточный краболов "Охотск". В частности, один из построенных на заводе в прошлом году плавучих причалов, предназначен для кораблей и катеров береговой охраны пограничного управления ФСБ России по Амурской области и установлен в Астраханском затоне в Благовещенске.

Завод "Восточная верфь" работает во Владивостоке с 1952 года. Предприятие является основным поставщиком кораблей для морских пограничных сил в Дальневосточном регионе. Здесь также строят плавучие причалы и сторожевые корабли для ФСБ России, краболовные суда.