Новосибирская ГЭС увеличила выработку электроэнергии на 10% по итогам 2020 года

НОВОСИБИРСК, 29 января. /ТАСС/. Новосибирская ГЭС по итогам 2020 года выработала 2,26 млрд киловатт-часов электроэнергии. По сравнению с 2019 годом показатель увеличился примерно на 10%, сообщили в пресс-службе гидроэлектростанции.

"Новосибирская ГЭС (филиал ПАО "Русгидро") в 2020 году выработала 2,26 млрд кВт/ч электроэнергии, показав увеличение на 0,21 млрд кВт/ч по сравнению с 2019 годом", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, нарастить выработку позволили благоприятные гидрологические условия и плавное распределение притока в течение года, которые дали возможность увеличить расход воды через гидроагрегаты. Объем притока в 2020 году составил 53,1 куб. км при среднемноголетнем значении 51,4 куб. км. В период весеннего половодья во втором квартале 2020 года объем притока был немного ниже среднемноголетних показателей.

На увеличении выработки также сказались программа комплексной модернизации гидроэлектростанции, которая началась в 2012 году, заменена турбин на всех семи гидроагрегатах, благодаря которой дополнительная выработка электроэнергии Новосибирской ГЭС с 2012 года составила около 0,85 млрд кВт/ч.

"По данным Новосибирского РДУ (филиала АО "СО ЕЭС"), выработка электроэнергии за 2020 год в энергосистеме Новосибирской области составила 12,362 млрд кВт/ч. При этом доля выработки Новосибирской ГЭС составляет 18% - каждый шестой кВт/ч. В половодно-паводковый период 2020 года этот показатель достигал 31%", - сообщили в пресс-службе.

Новосибирская ГЭС введена в промышленную эксплуатацию в 1961 году. Новосибирский гидроузел расположен в Советском районе города. Основной поток вырабатываемой на ГЭС электрической энергии идет на Новосибирскую область. До 20% электроэнергии в энергосистеме региона производится на Новосибирской ГЭС.