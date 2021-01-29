Эксперты: малый бизнес смог выжить в пандемию, но говорить о полном восстановлении рано

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Малый и средний бизнес России в своем большинстве смог адаптироваться к текущим кризисным условиям из-за пандемии коронавируса, но говорить о полном восстановлении пока преждевременно, считают опрошенные ТАСС представители бизнес-объединений, региональных властей, эксперты и предприниматели.

По данным декабрьского индекса деловой активности малого и среднего бизнеса России, который совместно публикуют "Опора России" и Промсвязьбанк, деловая активность выросла в производстве - впервые с начала 2020 года индекс в сфере производства увеличился на 2,7 пункта, перейдя в зону роста деловой активности впервые с февраля 2020 года. Индексы в торговле и сфере услуг остались в отрицательной зоне, и индикатор сферы услуг демонстрирует тренд к дальнейшему снижению.

Потери из-за COVID-19

"Согласно исследованиям и статистике, прекратило работу 1,95 млн малых и средних предприятий, это почти каждый пятый в России. Общее число МСП сократилось более чем на 240 тыс., или на 4,2%, до 5,6 млн", - сообщил член генерального совета "Деловой России" Алексей Мостовщиков. По его данным, больше всех пострадали ретейл одежды и обуви, где продажи сократились более чем на 38%. Также падению подвергся гостинично-ресторанный сегмент, где продажи упали на 37%, и сегмент зоотоваров и зоомагазинов, где продажи снизились на 33%.

Похожую оценку - более 1 млн закрытых компаний - привел член генерального совета "Деловой России", глава компании INPRO digital (помогает брендам трансформироваться с помощью технологий) Виталий Арбузов. "Мы предполагаем, что цифра на самом деле сильно выше, ведь нужно еще учитывать тех, кто не успел зарегистрировать свой бизнес или не смог начать свою предпринимательскую деятельность в принципе", - отметил он.

По данным IТ-компании "Эвотор", за период с апреля по декабрь 2020 года закрылось около 20% торгово-сервисных предприятий малого бизнеса от числа работавших в феврале-марте. Особенно сильно от пандемии пострадали модный ретейл, туристическая индустрия, фитнес-центры, книжные лавки и предприятия общепита, отмечает генеральный директор "Эвотора" Андрей Романенко.

Несмотря на существенные потери, эксперты не отрицают, что у малого бизнеса есть шанс на восстановление прежних объемов бизнеса в 2021 году при ослаблении ограничительных мер и увеличении доли вакцинированных граждан.

Сдержанный прогноз

По мнению исполнительного директора "Опоры России" Андрея Шубина, говорить о полном восстановлении бизнеса преждевременно - "слишком уж велик был кризис". Половина представителей МСП ощутили на себе последствия снижения платежеспособности населения, также сыграли свою роль и ограничения, введенные для сдерживания пандемии.

"Тем не менее после снятия ограничений, связанных с пандемией, предприниматели начали активно инвестировать либо в развитие своих компаний, либо в их сохранение, что говорит о том, что малый и средний бизнес в России в большинстве своем смог адаптироваться к текущим условиям, при условии, что период основного восстановления деловой активности - впереди", - отмечает Шубин. По его мнению, с увеличением доли вакцинированных граждан оставшиеся ограничения будут сниматься, и тогда уже темпы восстановления, а затем и роста будут "более динамичными".

Меньше всего пострадали представители МСП в таких отраслях, как аптеки, ретейл строительных товаров и АЗС - этот бизнес уже почти вернулся к докризисным объемам, считает Мостовщиков. Восстановлению других отраслей мешает продолжающаяся пандемия, ограничительные меры, снижение покупательской способности граждан.

По мнению гендиректора "Эвотор" Романенко, в 2021 году восстановить обороты до докризисного уровня смогут не все отрасли. "Восстановление туристической отрасли, индустрии развлечений, общепита, фитнес-центров сильно тормозят "ковидные" ограничения", - считает он. При этом он отметил, что несмотря на то что часть малых предприятий обанкротилась, новые торговые точки продолжали открываться даже в самые сложные месяцы карантина. "Меньше других сегментов от пандемии пострадали зоомагазины, специализированные продуктовые лавки, алкомаркеты. Оборот магазинов стройматериалов и товаров для дома, крупной бытовой техники и электроники, спортивных товаров даже превысил доковидные показатели", - оценивает Романенко.

Говоря о рисках, глава INPRO digital Арбузов отметил желание заказчиков работать с МСП по постоплате или с рассрочкой платежа. "По факту, спонсором такой работы выступает не кредитный банк, а сами компании, что накладывает на них высокие риски. В том числе, после 2020 года большинство заказчиков просят предоставлять немотивированные скидки, апеллируя к пандемии. А для малого бизнеса, очевидно, маржинальность - это критичный момент", - заключил он.

Исполнительный директор "Опоры России" Шубин видит основной риск для предпринимателей в 2021 году в "невыходе на траекторию полного восстановления и развития". Бизнес опасается "сворачивания мер поддержки, особенно на фоне возможного затягивания сложной эпидемиологической ситуации и, как следствие, ограничительных мер", заключил он.

Ситуация в регионах

По данным "Эвотора", в Сибири, Поволжье, Центральной России, малый бизнес начал восстанавливаться уже летом, после снятия части ограничений. "Хуже восстанавливался малый бизнес в Москве и Санкт-Петербурге, где ограничения и проверки бизнеса со стороны Роспотребнадзора строже, - отмечает гендиректор "Эвотора" Романенко. - Кроме того, бизнес в столицах сильнее пострадал от падения туристического потока и запрета на проведение массовых мероприятий". Хуже всего дела обстоят у Ингушетии, Брянской области, Пермского края, Псковской области и Волгоградской области, считает член генерального совета "Деловой России" Мостовщиков.

"Региональный бизнес продемонстрировал высокую адаптивность и способность к развитию в любых, даже самых экстремальных условиях, - считает заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова. - Многие индивидуальные предприниматели, например, перерегистрировались в самозанятых и остались в сфере МСП, с их учетом численность занятых в МСП в январе 2021 года превысила 70 тыс. человек, а было 66,4 тыс.". По ее мнению, основные опасения в сфере МСП связаны с неопределенностью сроков отмены всех ограничительных мер, введенных из-за пандемии.

При этом число компаний, занятых в малом и среднем бизнесе в Мурманской области, с января 2020 года сократилось на 6% и составило 3,7 тыс., сообщили ТАСС в правительстве региона. По разным причинам прекратили свою деятельность 2 926 индивидуальных предпринимателя и 214 организаций.

В Новгородской области количество предпринимателей, с учетом самозанятых, в 2020 году по сравнению с 2019 годом увеличилось на 2,5 тыс., сообщил ТАСС министр инвестиционной политики региона Денис Носачев. Для минимизации потерь бизнеса расширен региональный перечень видов деятельности с 8 до 42, введены пониженные ставки по налогам, максимально снижены ставки по аренде госимущества.

По словам председателя совета Союза предпринимателей Новгородской области, директора рекламного агентства "Автограф" Дмитрия Койкова, в декабре 2020 года уже наблюдалось оживление в бизнесе, однако формы потребительского спроса меняются, и работать становится сложнее. "Бизнес хоть и адаптируется под разные условия, но в ближайший год всплеска активности ожидать не стоит. Чтобы бизнес смог восстановиться, необходимо расширять госзакупки у местных поставщиков и не разделять компании на "пострадавших и непострадавших", поскольку в сфере предпринимательства все компании взаимосвязаны между собой", - считает Койков.

Как отметил в беседе с ТАСС уполномоченный по правам предпринимателей в Белгородской области Владислав Епанчинцев, больше всего в регионе в период пандемии пострадали туристические фирмы и общепит. "В апреле-мае 2020 года был рост субъектов МСП, а в августе примерно 2 тыс. предприятий закрылось - это около 8%. Из-за коронавируса до 7% из них", - отметил Епанчинцев.

Как региональные предприниматели перестраивали бизнес

Региональные предприниматели в разговоре с ТАСС сообщили, что выжить во время пандемии коронавируса и даже открыть новые сферы в бизнесе им помогла гибкость и меры антикризисной и системной поддержки от государства.

Удержать бизнес за счет диверсификации удалось мурманской компании "Фаворит-Тур", основное направление деятельности которой пассажирские перевозки, также есть свои туристические объекты, спецтехника. В период пандемии, когда поток туристов и пассажиров резко сократился, директор компании Андрей Самохин воспользовался мерами поддержки и углубился в строительство. "За этот год мы даже построили турбазу "Лапландская деревня" в Магнетитах, вложив в строительство порядка 35 млн рублей. Из 14 деревянных домов девять уже готовы, остальные достраиваем. В новогодние каникулы у нас был аншлаг. У меня несколько направлений бизнеса, и это нас очень выручило: когда одно "буксует", мы усиливаем другое", - пояснил Самохин.

Его конкурент в сфере пассажирских перевозок, директор компании "Арктик-Транс" Николай Шишов, действовал похожим способом. После падения пассажиропотока в апреле-мае на 70% предприятию пришлось усиливать направление техосмотра и ремонта. "Сейчас пассажиропоток ниже, чем до пандемии, на 30-40%, но мы не отказываемся от перевозок, корректируем количество маршрутов, ищем дополнительные заказы, наращиваем ремонт, получили послабление по налогам. Но большие траты несем в связи с закупкой масок, дезинфицирующих средств. К сожалению, невозможно уберечься от штрафов, когда люди в автобусах пытаются ездить без масок. Если отменят все ограничения, я думаю, мы быстро восстановимся и будем работать в прежнем режиме", - считает предприниматель.

Белгородский предприниматель Алексей Баранов сообщил, что его бар и небольшое предприятие по доставке продуктов в период пандемии не останавливали работу. "У нас как был штат 15 человек, так и остался, приняли сокращенный рабочий день, но мы доплачиваем персоналу "почасовку", и в зарплатах они не потеряли. Был хороший всплеск, мы неплохо отработали лето. После недавних ограничений, принятых в декабре, тоже работаем. Критически ограничения, принятые перед Новым годом, на бизнесе все же не сказались, хотя это была первая новогодняя ночь, когда мы не работали (в регионе предприятиям общепита разрешили работать в новогоднюю ночь до полуночи - прим. ТАСС)", - сказал предприниматель.

По словам Баранова, рестораны, кафе, в целом заведения общепита в регионе, закрывшиеся в период пандемии, уже имели к моменту введения ограничений проблемы в бизнесе.