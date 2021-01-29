Крупный агрохолдинг в России вложит 5 млрд рублей в завод по производству сыров с плесенью

КРАСНОДАР, 29 января. /ТАСС/. Один из крупнейших в РФ агрохолдингов - акционерное общество "Агрокомплекс" имени Н. И. Ткачева - в 2021 году начнет строить завод по производству сыров с белой и голубой плесенью. Всего в этом году планируется инвестировать около 5 млрд рублей в создание производства, сообщил ТАСС генеральный директор компании Евгений Хворостина.

"В этом году планируем инвестировать порядка 5 млрд рублей в завод по производству сыров с плесенью. В октябре этого года мы планируем начать строить новый завод", - сказал Хворостина.

Он уточнил, что данный завод будет работать для импортозамещения, так как "таких сыров качественного уровня в России на сегодняшний день нет". По его словам, компания планирует выпускать сыры европейского качества.

АО "Агрокомплекс" им. Н. И. Ткачева объединяет 29 сельхозпредприятий и более 700 розничных магазинов. В перечень направлений деятельности компании входят животноводство, растениеводство, переработка сельскохозяйственной продукции, производство продуктов питания и розничная торговля. "Агрокомплекс" занимает второе место в России по производству молока, пятое - по сахару, шестое - по мясу, реализует обширную инвестпрограмму, активно развивает экспортное направление.