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Xiaomi представила станцию для бесконтактной зарядки устройств

Станция устанавливается внутри помещения и может одновременно подзаряжать несколько устройств, находящихся на расстоянии нескольких метров от нее

ПЕКИН, 29 января. /ТАСС/. Один из крупнейших в Китае производителей смартфонов Xiaomi в пятницу представил станцию для бесконтактной подзарядки устройств. Об этом в своем аккаунте в социальной сети Weibo сообщил генеральный директор компании Лэй Цзюнь.

Аппарат получил название Mi Air Charge. Как заявил Лэй Цзюнь, станция устанавливается внутри помещения и может одновременно подзаряжать несколько устройств, находящихся на расстоянии нескольких метров от нее. Мощность заряда составит 5 Вт.

"Mi Air Charge предназначена для подзарядки "умных" часов, браслетов и других устройств", - указал Лэй Цзюнь. Как пишут китайские СМИ, станция также будет использоваться для зарядки смартфона Xiaomi Mi 11.

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Китай
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