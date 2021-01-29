Промышленное производство в Москве по итогам 2020 года выросло более чем на 5%

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Рост промышленного производства в Москве за 2020 год составил 5,1% по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и земельно-имущественных отношений.

"Столичная экономика по итогам прошлого года оказалась устойчивой к воздействию кризисных явлений, связанных с пандемией. Так, промышленное производство в Москве выросло на 5,1%, основным драйвером роста стало развитие обрабатывающей промышленности, она увеличилась на 5,9% по сравнению с 2019 годом. Самый значительный рост зафиксирован в производстве машин и оборудования - в 4,7 раза. Так, увеличился выпуск лифтов - на 10,6%, что связано с ростом спроса на фоне плановой замены лифтового оборудования в Москве, а также выводом на рынок новых строительных проектов", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и земельно-имущественных отношений Владимира Ефимова.

Он добавил, что по итогам 2020 года в 6,7 раза выросло производство оборудования и установок для фильтрования или очистки жидкостей, в 2,1 раза - производство химических веществ (антисептиков, парфюмерных и косметических средств, смазочных, защитных и консервационных материалов и другого), в 4 раза - производство мыла, моющих, чистящих и полирующих средств. На 48,3% в прошлом году выросло производство бумаги и бумажных изделий, что связано с увеличением доли онлайн-продаж и более активным распространением сервисов доставки, которым необходима картонная упаковка. Кроме того, на 41,8% выросло производство электрического оборудования.

"По итогам 2020 года мы отмечаем двукратный рост в отраслях, связанных с производством товаров первой необходимости. Так, производство пищевых продуктов выросло на 39,1%, в основном за счет увеличения в 4,2 раза выпуска мяса и субпродуктов - до 13,8 тыс. т и мясных полуфабрикатов - на 17,6%, до 90,3 тыс. т. Рост объемов выпуска преимущественно связан с активным выходом на зарубежные рынки сбыта - в частности, в сегменте поставок курицы в Китай и страны Ближнего Востока, а также сокращением импорта свинины", - уточнил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Как отметила директор Городского агентства управления инвестициями Светлана Ганеева, важную роль в смягчении последствий пандемии для столичных компаний сыграла реализуемая городом система мер поддержки, направленная на сохранение положительных темпов роста промышленных производств и стимулирование развития предприятий. Уже 124 столичные компании, которым присвоены специальные статусы, пользуются пакетом налоговых льгот. На сегодня поддержку от города получают 58 промкомплексов, 37 технопарков, 15 якорных резидентов, 14 инвестиционных приоритетных проектов.