Исследование: чаще всего в январе россияне покупали одежду для фитнеса и бега

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Одежда и обувь для фитнеса и бега стали самым востребованным спортивными товарами у россиян в январе. Об этом говорится в исследовании Lamoda, которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Товары для фитнеса и бега оказались лидерами по продажам в штуках в спортивной категории как у мужчин, так и у женщин. Помимо фитнеса и бега в топ-5 у мужчин вошли футбол, трекинг и баскетбол, а у женщин - плавание, теннис и трекинг", - говорится в исследовании продаж спортивных товаров на онлайн-платформе в период с 1 по 26 января. Россияне с начала 2021 года также стали активнее интересоваться отдельными товарами для единоборств. Спрос на капы вырос на 32%, а интерес к эспандерам увеличился примерно в 1,5 раза. Траты на скакалки, которые помогают улучшить координацию и выносливость, выросли на 35%. Также вырос интерес к перчаткам для смешанных боевых искусств (MMA), боксерским лапам и щиткам.

С наступлением 2021 года на 31% выросли продажи женских купальников, на 13% - плавок и в 1,5 раза - шапочек для плавания. "После традиционных для России новогодних застолий многие женщины захотели полностью обновить спортивную форму для бега и на 21% увеличили расходы на товары в этой категории в период с 1 по 26 января 2021 года по сравнению с 1-26 декабря 2020 года. На кроссовки для бега они потратили на 22% больше, а на тайтсы - на 16% больше. Расходы на спортивные лонгсливы у женщин выросли на 37%, на спортивные майки они потратили в 1,5 раза больше. Из мужских товаров для бега спрос вырос только на спортивные брюки (+29%) и футболки (+15%)", - отметили аналитики.

В 2021 году россияне также активно интересуются моделями одежды и обуви, предназначенными для занятий баскетболом. Спрос в этой категории у женщин вырос на 39%.

"Поскольку зима в самом разгаре, а любители покататься на лыжах или сноуборде уже приобрели все необходимое, то спрос на одежду для зимних видов спорта вырос только в отдельных категориях. В начале 2021 года спрос на сноубордические брюки увеличился на 27%, а на сноубордические куртки - на 10%. На чехлы для коньков россияне потратили с наступлением 2021 года на 78,8% больше", - отметили эксперты.