Число поставщиков из моногородов на Wildberries возросло в 10 раз

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Более 700 предпринимателей из моногородов в 2020 году присоединилось к площадке Wildberries благодаря совместной работе компании с Фондом развития моногородов (группа ВЭБ.РФ), что в 10 раз больше, чем в 2019 году. Об этом сообщается в исследовании онлайн-ретейлера.

"В 2020 году продажи предпринимателей из моногородов на онлайн-платформе составили 4,8 млрд рублей, что на 104% больше по сравнению с 2019 годом. Мы развиваем Wildberries как удобную платформу для торговли в первую очередь для российского малого и среднего бизнеса. Онлайн-каналы продаж позволяют предпринимателям быстро и без больших инвестиций получить доступ к широкой аудитории покупателей вне зависимости от того, в каком регионе располагается бизнес", - рассказал директор по развитию Wildberries Вячеслав Иващенко.

Самыми популярными категориями товаров, которые продают предприниматели из моногородов на Wildberries, стали одежда (18%), красота (15%) и обувь (12%).