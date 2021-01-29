АТОР не видит рисков срыва туристического сезона 2021 года в России

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Рисков срыва летнего туристического сезона в России из-за пандемии нового коронавируса в 2021 году нет, заявил в пятницу ТАСС вице-президент ассоциации туроператоров России (АТОР), руководитель комитета по внутреннему туризму Илья Уманский.

"Мы уверены, что сезон состоится. Никаких рисков не видим, - сказал Уманский. - Сейчас на фоне того, что мы увидели резко восстановившийся спрос, можно говорить, что ситуация нормализирована, кризис пройден. И сейчас можно уверенно говорить, что летний сезон точно состоится, он будет <…> качественный, с хорошим результатом".

Он отметил, что АТОР отмечает всплеск раннего бронирования туров по стране, в частности на черноморском побережье. Уманский связывает его со снятием ограничений, вводившихся из-за пандемии, началом массовой вакцинации. "Это говорит о восстановлении чувства стабильности и уверенности в людях, что можно планировать свой отдых", - отметил Уманский.

Традиционно около 90% от всего объема летних продаж приходятся на черноморское побережье, отметил он, уточнив, что в Краснодарском крае лидером по показателям раннего бронирования является Сочи, далее по популярности идут Анапа и Геленджик, в Крыму - курорты Ялта и Алушта, затем Евпатория и восточный берег, в частности Феодосия. "Есть спрос и на другие направления, условно относящиеся к внутреннему туризму - это курорты Абхазии, они, безусловно, тоже популярны у наших сограждан. Есть спрос и на азовское побережье, но оно немного позже начинает бронироваться", - отметил Уманский.

Популярны при раннем бронировании оздоровительные курорты Кавказских Минеральных Вод - Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск и Железноводск. "Это то направление, которое имеет полноценную круглогодичную загрузку и, в принципе, активно участвует в раннем бронировании", - считает Уманский.

Он добавил, что в предстоящем сезоне российские туристы смогут посещать Турцию, однако большая доля традиционно будет отдыхать на черноморском побережье. "Мы не ожидаем ажиотажного экстраспроса, который мы получили в прошлом году. В прошлом году два полноценных месяца курортных были вычеркнуты из жизни", - считает Уманский.

О состоянии туротрасли

Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе 23 декабря сообщала журналистам, что внутренний туризм в России в 2020 году снизился на 35-40% по числу поездок по сравнению с предыдущим годом. Въездной туризм упал более чем на 93%, только в первом квартале можно было говорить о каком-то заметном потоке.