Американские власти требуют от SpaceX отчитаться о гражданстве ее сотрудников

НЬЮ-ЙОРК, 29 января. /ТАСС/. Власти США подали исковую жалобу против американской компании SpaceX предпринимателя Илона Маска с требованием предоставить подробную информацию о гражданстве ее сотрудников на фоне подозрений в предвзятом отношении к иммигрантам при приеме на работу. Об этом сообщил в четверг телеканал CNBC со ссылкой на судебные материалы.

По информации телеканала, летом 2020 года Министерство юстиции США запустило расследование в связи с поступившей властям от частного лица жалобой на возможный случай дискриминации в компании. Неназванный мужчина утверждал, что в марте того же года сотрудники SpaceX в ходе собеседования попросили его подтвердить законность его проживания на территории США. Позднее мужчине было отказано в трудоустройстве. По его словам, причиной отказа стало то, что он не является ни гражданином Соединенных Штатов, ни лицом, проживающим в стране на законных основаниях.

В рамках запущенного расследования власти США запросили у SpaceX информацию о штате ее сотрудников. В августе компания предоставила список работников за период с июня 2019 года, однако в нем отсутствовали сведения о каких-либо документах, удостоверяющих личность сотрудников. Повторные запросы властей с требованием предоставить информацию о гражданстве и статусе нахождения в США своих сотрудников руководство SpaceX отвергло, аргументируя это тем, что подразделение Минюста, занимающееся расследованием, не располагает соответствующими полномочиями.

В связи с этим, указывает CNBC, в четверг министерство юстиции, выполняющее в США функции генеральной прокуратуры, подало в окружной суд по центральному округу штата Калифорния исковую жалобу против SpaceX. Американские власти просят суд обязать компанию в течение двух недель с момента вынесения соответствующего решения предоставить развернутую информацию о сотрудниках. Телеканалу не удалось на данный момент получить комментарии представителей компании и Минюста.

SpaceX была основана американским предпринимателем Илоном Маском в 2002 году. Частная компания со штаб-квартирой в городе Хоторн (штат Калифорния) занимается разработкой, производством космических аппаратов и носителей, а также осуществляет их запуски. По оценкам специалистов Morgan Stanley, ее стоимость может превышать $100 млрд.