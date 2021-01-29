Индекс промышленного производства в Москве вырос в 2020 году на 5,1%

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Индекс промышленного производства вырос в Москве за 2020 год на 5,1%. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе инвестиционной и промышленной политики.

"Столичная экономика по итогам прошлого года оказалась устойчивой к воздействию кризисных явлений, связанных с пандемией. Так, промышленное производство в Москве выросло на 5,1%, основным драйвером роста стало развитие обрабатывающей промышленности, она увеличилась на 5,9% по сравнению с 2019 годом. Самый значительный рост зафиксирован в производстве машин и оборудования - в 4,7 раза. Так, увеличился выпуск лифтов - на 10,6%, что связано с ростом спроса на фоне плановой замены лифтового оборудования в Москве, а также выводом на рынок новых строительных проектов", - отметил заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов.

Он добавил, что положительная динамика наблюдалась еще в одной крупной товарной категории: по итогам 2020 года в 6,7 раза выросло производство оборудования и установок для фильтрования или очистки жидкостей.

"Также в 2,1 раза в прошлом году увеличилось производство химических веществ - антисептиков, парфюмерных и косметических средств, смазочных, защитных и консервационных материалов и др. А в одной из ключевых категорий - производстве мыла, моющих, чистящих и полирующих средств - выпуск увеличился в 4 раза", - говорится в сообщении.

Помимо этого, на 48,3% в прошлом году выросло производство бумаги и бумажных изделий, что связано с увеличением доли онлайн-продаж и более активным распространением сервисов доставки, которым необходима картонная упаковка. Кроме того, производство электрического оборудования в 2020 году увеличилось на 41,8%.