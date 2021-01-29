Начались испытания первого отечественного двигателя для легких вертолетов

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Объединенная двигателестроительная корпорация (входит в Ростех) начала испытания двигателя ВК-650В для легких вертолетов Ка-226Т и "Ансат-У". Об этом сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе госкорпорации.

"Двигатель запустился с первого раза, ожидаемые характеристики в ходе первого запуска подтверждены. Это начало большого пути, который нам предстоит пройти очень быстро. Результатом станет первый в России серийный двигатель для легких вертолетов, таких как "Ансат-У" и Ка-226Т", - приводит пресс-служба слова индустриального директора авиационного кластера Ростеха Анатолия Сердюкова.

Двигатель проходит испытания на стенде предприятия "ОДК-Климов" в Санкт-Петербурге. Специалисты уже провели первую часть испытаний из четырех запланированных: осуществили запуск и оценили ключевые параметры изделия.

Как уточнили в пресс-службе, после стендовых испытаний и подтверждения заложенных технических характеристик будет определена возможность использования двигателя в составе вертолета для перехода на следующий этап.

В 2019 году предприятие "ОДК-Климов" Объединенной двигателестроительной корпорации объявило о начале разработки нового газотурбинного турбовального двигателя ВК-650В. Эта силовая установка предназначена для вертолета Ка-226Т, Ка-126 и "Ансат". Новый двигатель должен превзойти по своим характеристикам все имеющиеся аналоги.

Новый двигатель почти на 12% состоит из деталей, изготовленных с помощью 3D-печати, что позволило ускорить производство демонстратора. Взлетная мощность двигателя ВК-650В составляет 650 л. с. Сертификат типа на двигатель планируется получить в 2023 году.