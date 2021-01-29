Polymetal в 2020 году нарастил общее производство на 4%

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Polymetal в 2020 году увеличил производство по сравнению с показателем годом ранее на 4%, до 1,56 млн унций золотого эквивалента, превысив свой производственный план, говорится в сообщении компании.

Производство золота в 2020 году выросло на 6%, до 1,4 млн унций. Серебра - сократилось на 13%, до 18,8 млн унций. В IV квартале 2020 года производство выросло на 1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, до 358 тыс. унций в золотом эквиваленте. Производство золота увеличилось на 3%, до 322 тыс. унций.

Выручка Polymetal в 2020 году возросла по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 28% и достигла $2,865 млрд. Чистый долг компании за отчетный период снизился на 9%, до $1,35 млрд.

Polymetal повысил прогноз по капитальным затратам на 2021 год до $560 млн с $485 млн, говорится в сообщении. При этом прогноз по капвложениям за прошедший 2020 год также вырос - до $590 млн с $540 млн.

Денежные затраты компании в 2021 году составят $700-750 на унцию золотого эквивалента, а совокупные денежные затраты - в среднем $925-975 на унцию золотого эквивалента.

Компания также сохраняет планы по производству на 2021 и 2022 годы: выпуск 1,5 млн и 1,6 млн унций в золотом эквиваленте соответственно.

"Компания превысила производственный план, получила рекордный свободный денежный поток и продолжила реализовывать проекты развития в соответствии с графиком. В 2021 году мы планируем произвести первое золото на Нежданинском [месторождении] и приложим все усилия, чтобы минимизировать влияние второй волны пандемии коронавируса на безопасность сотрудников, производство и денежный поток", - отметил глава Polymetal Виталий Несис, слова которого приводятся в сообщении.

Polymetal - крупнейший в России производитель серебра и один из ведущих золотодобытчиков с активами в России и Казахстане. Основной акционер Polymetal - группа "ИСТ" Александра Несиса (23,99%), free float превышает 71%.