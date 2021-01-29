В Амурской области до конца 2025 года газифицируют шесть муниципалитетов

БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 января. /ТАСС/. Шесть муниципалитетов в центральных и северных районах Амурской области газифицируют до конца 2025 года. К этому моменту газифицируют 11 городов и сел, прилегающих к трассе магистрального газопровода "Сила Сибири", сообщает в пятницу пресс-служба правительства региона.

"Первый этап газификации привязан к трассе прохождения магистрального газопровода "Сила Сибири" по 11 муниципалитетам. На период до 2025 года будет задействовано в процессе газификации шести муниципальных образований - это ЗАТО Циолковский, города Свободный, Благовещенск и Белогорск, а также Благовещенский и Магдагачинский районы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что до конца года запланированы строительно-монтажные работы по межпоселковому газопроводу от газораспределительной станции до потребителей космодрома Восточный, газификация котельной ЗАТО Циолковский, начало строительства газораспределительных сетей в Свободном, проектируются газовые котельные. К 2023 году аналогичные работы будут проведены для Благовещенска и Благовещенского района, к 2025 году - для Магдагачинского района. О следующих планах развития проекта пока не уточняется.

Ранее сообщалось, что в сентябре прошлого года правительство Амурской области и ПАО "Газпром" подписали программу газификации региона на 2021-2025 годы. В рамках программы финансирование из областного бюджета составит 3,8 млрд рублей, со стороны группы компаний "Газпром" - 2,9 млрд рублей.

Премьер-министр Михаил Мишустин в августе 2020 года поручил отраслевым министерствам проработать меры по ускорению газификации регионов на Дальнем Востоке, а также представить согласованный план-график газификации с учетом ее поэтапного завершения в 2030 году.