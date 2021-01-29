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Катырин заявил, что 97% взявших кредит под 2% предпринимателей сохраняют рабочие места

Это касается почти 5,5 млн рабочих мест в стране, отметил глава Торгово-промышленной палаты
' ТАСС'

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Около 97% российских предпринимателей, которые взяли антикризисный кредит под 2% годовых с возможностью его списания, выполняют условия программы по сохранению занятости. Об этом сообщил в пятницу в интервью ТАСС глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин.

"Я могу сказать, что на сегодняшний день, по нашим данным, 97% тех, кто взял кредит, сохранили рабочие места. Это касается почти 5,5 млн рабочих мест в нашей стране. Это очень востребованная мера была. Естественно, что многие хотели бы, чтобы она и дальше работала", - сказал он.

Катырин напомнил, что палата уже направляла в правительство РФ свои предложения о необходимости продления ряда антикризисных программ, в том числе указанной. "Мы считаем, что большинство мер, которые приняты, надо продлить до конца 2021 года", - отметил он.

Программа выдачи кредитов под 2% предприятиям из пострадавших отраслей и социально ориентированным некоммерческим организациям действовала с 1 июня по 1 ноября 2020 года. Кредит выдавался в размере одного МРОТ на каждого работника. Сейчас идет период наблюдения: если предприятие до апреля 2021 года сохранит 90% рабочих мест, кредит и проценты будут списаны полностью, если 80% - спишут половину.

В Минэкономразвития ранее отмечали, что по программе было заключено более 200 тыс. кредитных соглашений на общую сумму свыше 420 млрд рублей.

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