Глава ТПП предложил разработать закон об институтах развития для их прозрачности

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Закон об институтах развития должен быть разработан в России в рамках соответствующей реформы правительства, чтобы обеспечить эффективность и прозрачность таких организаций. Это мнение в интервью ТАСС высказал глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин.

"Мы предложили даже сделать следующий шаг: принять закон об институтах развития, в котором прописать, каким образом они организуются, как они работают, перед кем они отчитываются, как участвует в этом бизнес и так далее. Сейчас мы это с правительством обсуждаем", - сказал он, уточнив, что соответствующие предложения направлены вице-премьеру РФ Дмитрию Григоренко.

По словам Катырина, сейчас в законодательстве отсутствует понятие "институт развития". Из-за этого, по его словам, некоторые организации и фонды возникали "симптомно, по-событийному", не всегда были эффективными и иногда дублировали друг друга. В связи с этим, отметил он, палата приветствует реформирование данной системы.

"Нам кажется, что было бы правильным это дело узаконить и создать какую-то прозрачную для бизнеса и государства систему", - заключил он.

"Регуляторная гильотина"

Катырин также считает, что реформа контрольно-надзорной деятельности, получившая неофициальное название "регуляторной гильотины", должна затронуть не только подзаконные акты, но и законы прямого действия, в которых также содержатся избыточные требования для бизнеса.

"Мы сейчас сформулировали предложения по тому, что дальше нам видится [в рамках реформы]. Мы рассмотрели нормативную базу, которая существует в подзаконных актах <…>, но мы не коснулись законов. А ведь у нас куча обязательных требований расположены в законах, это нормы прямого действия. Мы пока даже не трогали этот пласт", - сказал Катырин.

По его мнению, необходимым распространить "регуляторную гильотину" на систему выдачи лицензий и разрешений для бизнеса. Сейчас в России существуют 54 лицензируемых вида деятельности и еще около 500 видов требуют получения разрешений, сертификатов, аккредитаций и других подобных документов. "Там тоже надо смотреть, насколько это все обосновано", - уточнил глава ТПП.

Пострадавший бизнес

Катырин также отметил, что подход правительства РФ, при котором предприятия признавались пострадавшими в условиях пандемии коронавируса по ОКВЭД (общероссийский классификатор видов экономической деятельности) и после этого могли претендовать на меры господдержки, сработал.

"Мы, естественно, предлагали немножко другой подход правительству: не по кодам ОКВЭД определять, какая отрасль больше или меньше пострадала, потому что пострадали все, а все-таки по падению выручки. Можно было какую-то отсечку взять. Условно говоря, если выручка упала на 60-70%, то предприятие признается пострадавшим и тогда может рассчитывать на меры поддержки, которые представили", - сказал он, уточнив, что такой же точки зрения придерживалось большинство предпринимательских объединений.

Тем не менее, он признал, что правительство РФ "вовремя сориентировалось, достаточно оперативно отреагировало на жалобы о том, что код ОКВЭД не срабатывает в подавляющем большинстве". "Тогда разрешили пользоваться дополнительными кодами ОКВЭД, менять их. И эта мера в общем-то заработала", - отметил Катырин.

По его словам, в период пандемии власти создали беспрецедентное количество мер и инструментов поддержки бизнеса.

Глава ТПП также отметил скорость принятия решений, касающихся помощи предпринимателям, как среди членов правительства, так и законодателей. "В этом плане работа была построена очень четко", - добавил он.

Форс-мажорные обстоятельства

Катрыин также ометил, что количество обращений предпринимателей за сертификатами о форс-мажорных обстоятельствах по внешнеторговым контрактам из-за ситуации с коронавирусом снизилось к докризисному уровню.

Форс-мажором считаются те ограничительные или иные специальные меры, которые принимает правительство РФ и региональные власти на территории России, если из-за них работающая в стране компания не может выполнить свои контрактные обязательства перед контрагентом. ТПП является уполномоченным органом, который выдает соответствующие документы. По итогам 2020 года в палату поступило более 1,2 тыс. обращений о свидетельствовании форс-мажорных обстоятельств по внешнеторговым сделкам, оформлено свыше 500 сертификатов.

"Сейчас все возвращается примерно к тому, как было до COVID-19. Думаю, что по итогам 2021 года будет, может быть, 500 [обращений], порядка 100 сертификатов мы по внешнеторговым [контрактам] выдадим", - сказал Катырин. По его словам, за соответствующими документами в период коронавируса обращались преимущественно крупные компании.

Он добавил, что каждое обращение - это пакет документов, который юрист должен индивидуально изучить на соответствие требованиям.

Помимо федеральной ТПП, территориальные торгово-промышленные палаты с весны 2020 года выдают заключения о форс-мажоре по договорам между российскими субъектами предпринимательской деятельности. По словам Катырина, за прошлый год ими рассмотрено более 80 тыс. обращений, выдано почти 6 тыс. заключений.

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