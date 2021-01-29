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В Финляндии представили сценарии отказа от импорта электроэнергии из России к 2035 году

Объем экспорта электричества из РФ в Финляндию в 2019 году составил 7 миллиардов киловатт-часов
© Сергей Фадеичев/ТАСC

ХЕЛЬСИНКИ, 29 января. /ТАСС/. Оператор электросетей Финляндии компания Fingrid разработала несколько сценариев развития финского рынка электроэнергии, два из них предусматривают отказ от импорта электричества из России к 2035 году. Соответствующий материал компания опубликовала в пятницу на своем сайте.

Первый сценарий, где Финляндия рассматривается как нетто-экспортер электроэнергии, и второй, предусматривающий климатически нейтральный рост электроэнергетики, предполагают, что к 2035 году действующая между странами линия электропередачи 400 кВ ПС Выборгская - ПС Юлликкяля будет модернизирована и продолжит работать как на экспорт, так и на импорт.

"Третий сценарий, предполагающий развитие ветроэнергетики, и четвертый, предполагающий развитие солнечной энергетики, исходят из того, что поставок электроэнергии между Финляндией и Россией не будет", - отмечает Fingrid.

Последний из четырех сценариев также предполагает, что после ввода в эксплуатацию АЭС "Олкилуото-3" Финляндия не будет больше эксплуатировать никакие другие новые АЭС, включая финско-российскую АЭС "Ханхикиви-1". Альтернативой крупным атомным станциям, полагают в Fingrid, в 2030-х годах будут становиться АЭС малой мощности.

По данным российского оператора экспорта электроэнергии "Интер РАО", объем экспорта электричества из РФ в Финляндию в 2019 году составил 7 миллиардов киловатт-часов.

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