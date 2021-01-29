Лисин заявил, что пошлина на экспорт металлолома к концу I квартала приведет к росту цен

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Президент ассоциации "Русская сталь" (объединяет крупнейших производителей металлургической продукции в России) и основной акционер Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин намерен подготовить обращение к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением остановить обсуждение введения ограничений на экспорт металлопродукции из РФ, говорится в заявлении бизнесмена.

Введение пошлины на экспорт металлолома из России уже к концу I квартала может привести к снижению сбора лома, дефициту на рынке и новому витку роста цен на продукцию, говорится в заявлении Лисина.

"По итогам совещания в Минпромторге России с руководителями крупнейших металлургических компаний 27 января 2021 года президент ассоциации "Русская сталь" подготовит обращение на имя председателя правительства РФ М. В. Мишустина с предложением остановить обсуждение непродуманных инициатив по введению ценового контроля с помощью тарифных ограничений экспорта металлопродукции и сырья", - сказано в заявлении.

Реализация данных инициатив не приведет к ожидаемой коррекции цен на внутреннем рынке, обращает внимание Лисин.

"Несмотря на отсутствие консолидированной позиции отрасли, по мнению ряда членов ассоциации, экспортная пошлина на металлолом уже к концу квартала приведет к снижению ломосбора, дефициту и новому витку роста цен. Кроме того, с точки зрения правил международной торговли экспортная пошлина является дополнительной мерой, искажающей рынок, и подлежит устранению", - отмечается в заявлении.

В случае введения ограничений на экспорт металлопродукции отечественные металлурги рискуют получить зеркальное увеличение пошлин на рынках других стран и соответствующее снижение объемов экспорта продукции, профицит производств которой в стране достигает 50%, предупреждает президент "Русской стали".

В конце 2020 года ряд застройщиков в РФ пожаловались на рост стоимости металлопроката, что способствует росту себестоимости строительства. По их мнению, цена арматуры с середины ноября выросла более чем на 50% из-за возросшего спроса на металлопродукцию на экспортных рынках. Минпромторг начал изучать возможность введения пошлин на продукцию, идею поддержала ФАС РФ.

Мнения по вопросу

"Русская сталь" заявляла, что доля металлопроката в стоимости квадратного метра составляет от 3% до 6,55% в зависимости от типа строения, то есть ее влияние на стоимость квадратного метра минимально.

При этом Минпромторг не исключил введение запрета на экспорт лома, если принятая в декабре правительством временная вывозная пошлина в размере 45 евро за тонну не будет результативной, говорил заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

В среду 27 января после совещания в Минпромторге "Русская сталь" опубликовала заявление, в котором отметила, что спекуляции на тему искусственного роста цен на металлопрокат не имеют ничего общего с реальным обоснованием повышения цен на жилищное строительство в России. Реальный рост цен на жилье в России начался летом 2020 года, а всплеск цен на строительный прокат произошел лишь в ноябре.

Однако источник ТАСС, близкий к одному из членов "Русской стали", рассказал агентству, что данное заявление является личным мнением президента ассоциации - бизнесмена Владимира Лисина, и не все члены ассоциации разделяют данную позицию.