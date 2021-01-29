В Перми запустили первую в РФ линию глубокой переработки пластика и производства упаковки

ПЕРМЬ, 29 января. /ТАСС/. Компания "Упакс-Юнити" запустила в Перми первую в России линию глубокой переработки полиэтилентерефталата и производства жесткой упаковки для пищевых продуктов мощностью до 1 тыс. тонн пластика в месяц. Об этом сообщает в пятницу краевое правительство.

"Компания "Упакс-Юнити" запустила в Перми крупнейшую в России линию глубокой переработки полиэтилентерефталата и производства жесткой упаковки для пищевых продуктов, не имеющую аналогов в России. Новая линия позволяет производить более 50 наименований пищевой ПЭТ-тары, упаковки для молочной и мясной промышленности. <...> Данная установка позволяет переработать до тысячи тонн вторичного полиэтилентерефталата в месяц", - говорится в сообщении региональных властей.

Новая линия охватывает полный цикл производства: от сортировки и глубокой переработки вторичного сырья до производства готовых изделий из восстановленного полимера, что позволит предприятию производить контейнеры различных размеров и жесткости, шейкеры, одноразовые стаканчики и другую пищевую тару. "На линии производится полная очистка полимера от олигомеров и восстановление его кристаллической решетки, что позволяет перерабатывать его безграничное количество раз. Другой подобной комплексной линии не существует ни в России, ни в мире", - утверждает генеральный директор "Упакс-Юнити" Александр Долгополов.

На запуск нового производства потратили 1,5 млрд рублей, из них 520 млн рублей были предоставлены компании федеральным и региональным Фондом развития промышленности (ФРП) в качестве льготного займа.

"Упакс-Юнити" - одно из ведущих предприятий России по выпуску одноразовой посуды, пластиковых контейнеров для продуктов питания, упаковки для молочной и масложировой продукции, входит в пятерку крупнейших производителей в РФ в сфере производства одноразовой твердой упаковки. Компания была основана в Перми в 2001 году.