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Мишустин прибыл в Петрозаводск, где осмотрит лесозавод и встретится с предпринимателями

Премьер-министр также осмотрит больницу скорой медицинской помощи

ПЕТРОЗАВОДСК, 29 января. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин в пятницу прибыл с рабочей поездкой в Петрозаводск.

Глава кабмина посетит Соломенский лесозавод - одно из крупнейших деревообрабатывающих предприятий Карелии - и осмотрит больницу скорой медицинской помощи Петрозаводска, которая входит в число старейших медорганизаций в России (создана в 1785 году).

Кроме того, премьер встретится с представителями малого и среднего предпринимательства на площадке центра "Мой бизнес". Также запланирована встреча Мишустина с главой Карелии Артуром Парфенчиковым.

В мероприятиях принимают участие министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, глава Минфина Антон Силуанов, руководитель Минздрава Михаил Мурашко.

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