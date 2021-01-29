Мишустин прибыл в Петрозаводск, где осмотрит лесозавод и встретится с предпринимателями

ПЕТРОЗАВОДСК, 29 января. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин в пятницу прибыл с рабочей поездкой в Петрозаводск.

Глава кабмина посетит Соломенский лесозавод - одно из крупнейших деревообрабатывающих предприятий Карелии - и осмотрит больницу скорой медицинской помощи Петрозаводска, которая входит в число старейших медорганизаций в России (создана в 1785 году).

Кроме того, премьер встретится с представителями малого и среднего предпринимательства на площадке центра "Мой бизнес". Также запланирована встреча Мишустина с главой Карелии Артуром Парфенчиковым.

В мероприятиях принимают участие министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, глава Минфина Антон Силуанов, руководитель Минздрава Михаил Мурашко.