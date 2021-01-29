Минтруд предложил 125 видов работ для прохождения альтернативной службы в 2021 году

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Минтруд РФ предложил 125 видов работ, профессий и должностей для прохождения альтернативной гражданской службы в 2021 году вместо службы в армии. Соответствующий проект приказа был опубликован в пятницу на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Минтруд России подготовил перечни видов работ, профессий, должностей, на которые могут быть заняты граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу, и организаций, где предусматривается прохождение альтернативной гражданской службы", - говорится в пояснительной записке.

Согласно документу, в перечни включено 125 видов работ, профессий, должностей с общей потребностью 3 тыс. 459 человек, а также 623 организации.

В 2020 году в перечни было включено 122 вида работ, профессий, должностей с общей потребностью 3 тыс. 416 человек и 622 организации.

Отмечается, что в перечень входят профессии дворника, гардеробщика, грузчика, животновода, повара, тракториста и другие.