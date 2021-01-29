В России отзывают более 82 тыс. автомобилей Lexus и Toyota

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. "Тойота Мотор" - официальный представитель Lexus и Toyota в России - отзывает 82 тыс. 405 автомобилей моделей Lexus LX570 и Toyota LC200. Речь идет о транспортных средствах, изготовленных в период с 31 января 2013 года по настоящее время, говорится в сообщении Росстандарта.

"Причина отзыва транспортных средств: автомобили оборудованы форсунками омывателя лобового стекла с нагревателем для предотвращения замерзания жидкости омывателя, находящемся внутри, и из-за особенностей уплотнителя, который удерживает нагреватель внутри форсунки, со временем существует вероятность образования трещины в нагревателе", - отметили в Росстандарте.

По данным ведомства, вода с антигололедными реагентами может проникнуть в нагревательный элемент и привести к его короткому замыканию и перегреву, а в худшем случае к возгоранию.

На транспортных средствах, попадающих в программу отзыва, будет выполнена замена форсунок омывателя лобового стекла на модернизированные. Все работы будут бесплатными для владельцев, указали в Росстандарте.