Правительство оценило спрос на СПГ для газификации в 7,4-9,8 млрд куб. м к 2035 году

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Спрос на сжиженный природный газ (СПГ) для газификации регионов РФ оценивается к 2024 году в диапазоне 2,3-4,2 млрд куб. м, а к 2035 году - в 7,4-9,8 млрд куб. м. Об этом говорится на сайте кабмина по итогам совещания о ходе подготовки долгосрочной программы развития производства сжиженного природного газа в России.

"Общий потенциальный спрос на СПГ в сегменте газомоторного топлива к 2035 году оценивается до 5,5 млн т СПГ, при этом спрос на СПГ для нужд газификации оценивается к 2024 году в диапазоне 2,3-4,2 млрд куб. м, а к 2035 году - в 7,4-9,8 млрд куб. м.", - говорится в сообщении. СПГ планируется использовать для газификации удаленных от трубопроводов поселений в РФ.

"Масштабное внедрение мини-СПГ обеспечит мультипликативный эффект как для инвесторов и поставщиков, так и для потребителей, а также позволит решить целый ряд стратегических и локальных задач промышленного развития страны, в том числе по созданию до 30 тыс. новых рабочих мест", - подчеркнул вице-премьер России Александр Новак.

В ходе совещания было отмечено, что природный газ является наиболее перспективным топливом, удовлетворяющим требованиям экологического законодательства.

По оценке правительства, спрос на природный газ будет плавно расти и на территории Российской Федерации для газификации и энергообеспечения регионов, и в качестве автомобильного топлива.

Месторождения на шельфе Арктики

Месторождения на шельфе Арктики и на севере Красноярского края потенциально могут стать ресурсной базой для новых СПГ-проектов в России, также говорится на сайте кабмина.

"Программой определяются ключевые для наращивания производства СПГ Южно-Тамбейское и другие месторождения на Ямале, Утреннее, Геофизическая группа месторождений и другие месторождения на Гыдане, а также перспективные для реализации СПГ-проектов месторождения на севере Красноярского края. На долгосрочном горизонте перспективным регионом для производства СПГ может стать арктический шельф", - говорится в сообщении.

Среди потенциальных крупных СПГ-проектов в проекте программы выделяется более 10 заводов, которые на сегодня находятся в различной степени проработки. "Ввод новых СПГ-проектов становится возможным благодаря уже действующим мерам поддержки отрасли, в том числе налогового характера, а также по развитию его технологического и транспортного потенциала", - отметили в правительстве.

Потенциальный рост производства СПГ Россией до 2035 года может достигнуть 140 млн т. Как отметил в ходе совещания вице-премьер Александр Новак, это в значительной степени подстегнет рост экспортных доходов страны.

"Реализация потенциальных СПГ-проектов позволит России к 2035 году почти в 3 раза увеличить объем производства СПГ и дополнительно добыть и монетизировать 2,5 трлн куб. м газа до 2040 года", - заметил Новак.