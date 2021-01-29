Россия в январе увеличила добычу нефти на 1,1% в рамках смягчений по сделке ОПЕК+

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Среднесуточная добыча нефти и газового конденсата в России на 28 января 2021 года составила 1,387 млн т. Рост к аналогичному показателю за декабрь 2020 года составил 15 тыс. т, или 1,1%, следует из оперативных данных ЦДУ ТЭК, с которыми ознакомился ТАСС.

Если перевести российскую статистику по добыче нефти из тонн в баррели по коэффициенту, принятому для российской нефти Urals, то среднесуточная добыча нефтяного сырья в России за отчетный период составила 10,17 млн б/с, а рост добычи составил почти 110 тыс. б/с. При этом газовый конденсат в сделке ОПЕК+ не учитывается, а российская статистика не раскрывает отдельно добычу нефти и конденсата.

Рост добычи в январе стал возможен благодаря смягчению ограничений в рамках соглашения ОПЕК+. Страны-участницы могут нарастить добычу на 500 тыс. б/с, в результате чего уровень сокращения добычи в ОПЕК+ составит 7,2 млн б/с против 7,7 млн б/с в декабре 2020 г. На Россию в квоте восстановления приходится 125 тыс. б/с.

В феврале и марте Россия также может продолжить наращивать добычу, такая договоренность была достигнута на встрече стран ОПЕК+ 5 января 2021 г. Увеличение квоты составит 130 тыс. б/с за два месяца. При этом все остальные страны добровольно усилят сокращение добычи на 425 тыс. б/ с, а Саудовская Аравия и вовсе на 1 млн б/с.