"Пятерочка" и McDonalds запустили первое предприятие быстрого питания в магазине сети

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. X5 Retail Group (управляет сетями "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель" и "жесткими" дискаунтерами "Чижик") и McDonalds запустили первый ресторан быстрого питания в магазине сети "Пятерочка" в Москве. Об этом говорится в сообщениях этих компаний.

"X5 Retail Group и "Макдоналдс" объявляют о развитии пилотного проекта по открытию предприятий быстрого питания на территории магазинов группы и запуске первого McDonalds в "Пятерочке" в Москве по адресу Волоцкой переулок, д. 9", - отмечается в сообщении.

Гости ресторана площадью 220 кв. м. смогут зайти в него с улицы, а также непосредственно из торгового зала "Пятерочки". Предприятие будет работать и на доставку, а также на заказ с помощью "Макавто".

McDonalds в "Пятерочке" стал третьим открытием в рамках сотрудничества с X5 Retail Group. В 2020 году компании запустили предприятия быстрого питания в супермаркетах "Перекресток" в г. Химки и г. Домодедово. В 2021 году компании планируют открыть еще несколько совместных точек в магазинах "Пятерочка".

Помимо X5, McDonalds развивает также коллаборацию со Сбербанком - совместное пространство работает во Владивостоке. В Москве отделение Сбербанка, совмещенное с McDonald's, работает у метро "Новослободская".

McDonalds в России насчитывает более 780 предприятий в 60 субъектах РФ.