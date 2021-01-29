В Google заявили, что ограничение на распространение гимна РФ на YouTube было ошибочным

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Google признала, что наложение ограничения из-за авторских прав на распространение российского государственного гимна на YouTube было ошибочным. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Мы рассмотрели претензию BMI (Broadcast Music Inc. - одна из американских организаций по защите авторских прав - прим. ТАСС) и определили, что она необоснованная и должна быть отозвана. Отпечаток Content ID, связанный с этой претензией, был настроен в нарушение наших правил", - сообщили в компании.

Система Conten ID позволяет правообладателям идентифицировать свой контент на YouTube и управлять им. В ней хранятся образцы контента, загруженные правообладателями - так называемые цифровые отпечатки. Все новые видео, которые публикуются на YouTube, сравниваются с этими отпечатками. Если обнаруживается совпадение, система Content ID заявляет права на ролики от имени правообладателя и применяет выбранные им политики.

Ранее сегодня Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения на воспроизведение гимна России в YouTube, которые были введены под предлогом нарушения авторских прав.