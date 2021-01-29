"Новатэк" считает невозможным законодательно обязать продавать СПГ на определенных рынках

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Рынок сжиженного природного газа (СПГ) с каждым годом все больше будет напоминать нефтяной, отличающийся своей глобальностью. Поэтому предложения законодательно ограничить продажу СПГ определенными рынками на практике реализовать не получится, заявил журналистам глава "Новатэка" Леонид Михельсон.

"Как это в законе прописать? Невозможно. Это рынок. И рынок СПГ чем дальше, тем больше будет похож на рынок нефтяной", - сказал он.

По словам Михельсона, стратегия "Новатэка" предусматривает продажу 80% газа с "Ямала СПГ" на рынках АТР, но законодательно прописать такие ограничения нельзя из-за глобальности рынка. Глава компании также припомнил случай продажи российского СПГ на рынке США, хотя страна и сама является одним из ведущих производителей сжиженного природного газа. "Как это прописать в законе? Вот в Сенате Америки рассматривали этот вопрос. Как же так? Как он попал?", - заметил Михельсон.

Конкуренция газа и СПГ

Глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный ранее заявлял о необходимости ограничить конкуренцию трубопроводного газа и СПГ из РФ на европейском рынке, так как она приводит к серьезным потерям бюджета, и предложил создать рабочую группу по этому вопросу.

По словам Завального, когда реализовывался проект "Ямал СПГ", предполагалось, что процент поставок на рынок АТР будет составлять 80%, еще 20% будет приходиться на остальные рынки. Фактически же 84% СПГ за последние три года ушло на европейский рынок, из них, по оценке "Газпрома", 69% газа поставлено туда, где продается трубопроводный газ, подчеркивал Завальный.

Крупнейший в России независимый производитель газа "Новатэк" утверждает, что между ним и "Газпромом" нет противоречий по вопросу конкуренции в Европе трубопроводного газа и СПГ. По словам Михельсона, европейские потребители "Ямал СПГ" не будут покупать трубопроводной газ из России в случае ухода "Новатэка" с рынка, а купят СПГ других стран.

"Новатэк" поставляет СПГ в 28 стран, при этом более 50% объема идет на рынки Азии, а не Европы, заявлял Михельсон. По его мнению, существующая статистика некорректна, так как значительная часть поставок "Новатэка" в Европу после перегрузки в дальнейшем отправляется через Суэцкий канал в Азию, а часть идет на рынок Испании, куда нет доступа трубопроводного газа из России.