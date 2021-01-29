Крымский судостроительный завод "Залив" обеспечен заказами на три года

КЕРЧЬ /Республика Крым/, 29 января. /ТАСС/. Судостроительный завод "Залив" (Керчь, Республика Крым) обеспечен заказами на ближайшие три года, сообщил журналистам глава Крыма Сергей Аксенов.

"Предприятие обеспечено заказами, вы видите, спуски кораблей происходят практически каждые полгода. На самом деле коллектив хороший, на предприятии более 2 тыс. человек работает, возвращаются компетентные специалисты из других регионов России, возвращаются те крымчане, которые еще до 2014 года уехали работать на другие предприятия. Поэтому процесс возрождения идет. Заказами предприятие обеспечено на три года вперед", - сказал он.

В пресс-службе завода журналистам подтвердили, что в настоящее время предприятие обеспечено работой. Сейчас ведется строительство восьми объектов, два из них готовятся к спуску на воду.

Ранее в пятницу на заводе "Залив" в Крыму был спущен на воду новый патрульный корабль серии 22160 "Сергей Котов". Он был заложен 8 мая 2016 года, это четвертый по счету и третий серийный корабль проекта. Он строился на Зеленодольском заводе имени А. М. Горького совместно с керченскими судостроителями. Корабль пополнит состав Черноморского флота.

Судостроительный завод "Залив" - одно из крупнейших промышленных предприятий Крыма, работает на рынке судостроения и судоремонта с 1938 года. Производственные мощности завода включают сухой док и корпусные цеха, позволяющие обеспечить строительство крупнотоннажных судов длиной до 340 метров различного класса и назначения.