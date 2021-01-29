"Новатэк" и Uniper намерены совместно развивать производство зеленого и голубого водорода

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. "Новатэк" и германская Uniper подписали соглашение о взаимопонимании в области производства и поставок водорода. Стороны намерены совместно развивать производство, транспорт и поставки водорода, в том числе на электростанциях Uniper в России и Западной Европе, говорится в сообщении "Новатэка".

"В соответствии с подписанным меморандумом, стороны намерены развивать интегрированную цепочку производства, транспорта и поставок водорода, в том числе на электростанции Uniper в России и Западной Европе. Рассматриваются поставки "голубого" водорода, произведенного из природного газа с дальнейшим улавливанием и хранением CO2, а также "зеленого" водорода, полученного с использованием возобновляемых источников энергии", - отмечается в сообщении.

"Водородная энергетика способствует предотвращению изменений климата и является перспективным направлением долгосрочной стратегии развития "Новатэка", - прокомментировал председатель правления компании Леонид Михельсон. - Развитие коммерчески эффективного производства "низкоуглеродного водорода" находится в начальной стадии, и наше совместное сотрудничество в этой области с Uniper, одной из ведущих международных энергетических компаний, позволит заложить надежную основу для дальнейшего выстраивания долгосрочных отношений".

Россия может стать одним из мировых лидеров не только по объемам поставок водородов, но и в сфере технологий для водородной энергетики, говорил вице-премьер РФ Александр Новак. Он отмечал, что в настоящее время в России водородными технологиями занимается несколько десятков компаний. Из крупных - "Газпром", Росатом, "Новатэк", Ростех, Роснано.

Компании работают над созданием технологий производства водорода, его хранения, транспортировки, утилизации СО2, а также над использованием водорода в различных областях промышленности, в энергетике и на транспорте. Энергостратегия России предполагает экспорт 200 тыс. т водорода к 2024 году, а к 2035 г. - 2 млн т.